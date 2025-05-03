Четверо людей ранены в результате вражеских атак на Херсон и Антоновку

Российская оккупационная армия сегодня утром, 3 мая, ударила из артиллерии по Антоновке, а днем атаковала с беспилотника Херсон, в результате чего ранены четыре человека.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В результате обстрела Антоновки пострадала 74-летняя женщина. Она получила минно-взрывную травму, а также осколочные ранения грудной клетки и бедер. Ее госпитализировали, медики оценивают ее состояние как средней тяжести.

Позже стало известно, что в результате вражеского артиллерийского обстрела Антоновки пострадал еще один мирный житель.

"В больницу с минно-взрывной травмой доставили 67-летнего мужчину. Сейчас медики проводят дополнительные обследования и оказывают ему всю необходимую помощь", - рассказали в ОВА.

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Кроме того, днем армия РФ снова атаковала Херсон с БПЛА.

Отмечается, что в результате сброса взрывчатки с дрона в Центральном районе пострадали два человека. Женщины 55 и 83 лет получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, а также осколочные ранения. Бригада "экстренки" доставила пострадавших в больницу в состоянии средней тяжести.

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