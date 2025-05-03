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Новости обстрелы Херсонщины
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Последствия российских обстрелов Херсонщины: два человека погибли и двое ранены

Враг в очередной раз обстрелял Херсонскую область

Российские войска продолжают терроризировать правый берег Херсонщины, в частности областной центр, постоянными атаками. Для ударов они используют широкий спектр вооружения. За прошедшие сутки по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов противник бил из артиллерии, минометов и БпЛА. От ударов врага страдали Херсон, Антоновка, Садовое, Станислав, Приднепровское, Белозерка, Молодежное, Берислав, Саблуковка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

В Станиславе в результате атаки FPV-дроном погиб 34-летний мужчина, который во время удара находился возле магазина.

В Саблуковке 47-летний местный житель погиб из-за детонации российского FPV-дрона со взрывчаткой. После атаки он пытался вынести его со двора, но дрон взорвался у него в руках. Мужчина получил тяжелые ранения и скончался.

Обстрелы Херсона

Российские военные ударили дроном типа "FPV" по парковке возле супермаркета в Центральном районе Херсона. В результате атаки ранены двое мужчин в возрасте 52 и 60 лет. У обоих взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии и множественные осколочные ранения конечностей. Получили повреждения два автомобиля. В результате дальнейших атак повреждено еще одно транспортное средство.

В Днепровском районе в результате удара FPV-дроном повреждены частный дом и автомобиль.

Из артиллерии войска РФ били по Корабельному району, там повреждены шесть частных домов и автомобиль.

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Российские обстрелы Херсонской области - последствия
Российские обстрелы Херсонской области - последствия
Российские обстрелы Херсонской области - последствия
Российские обстрелы Херсонской области - последствия
Российские обстрелы Херсонской области - последствия
Российские обстрелы Херсонской области - последствия

Автор: 

обстрел (27312) Херсон (2836) Херсонская область (4797) Бериславский район (73) Херсонский район (283) Саблуковка (1) Станислав (15)


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