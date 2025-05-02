Один человек погиб и два получили ранения вследствие вражеских атак на Херсонскую область.

Российские войска сегодня, 2 мая, обстреляли Херсон и Станислав в Херсонской области, вследствие чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение дня российские войска осуществили очередные обстрелы населенных пунктов Херсонской области с применением артиллерии и различного типа беспилотников.



По состоянию на 17:00 известно об одном погибшем человеке и двух раненых гражданских.

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В частности, в 10:40 вследствие атаки FPV-дроном в Станиславе погиб 34-летний мужчина.



В 13:30 в Херсоне военные армии РФ атаковали FPV-дроном гражданские автомобили на автостоянке возле супермаркета. Вследствие чего получили ранения двое мужчин 52-х и 60-ти лет.