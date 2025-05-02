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Новости обстрелы Херсонщины
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Один человек погиб и два получили ранения вследствие вражеских атак на Херсонскую область.

Последствия обстрелов Херсонской области

Российские войска сегодня, 2 мая, обстреляли Херсон и Станислав в Херсонской области, вследствие чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение дня российские войска осуществили очередные обстрелы населенных пунктов Херсонской области с применением артиллерии и различного типа беспилотников.

По состоянию на 17:00 известно об одном погибшем человеке и двух раненых гражданских.

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В частности, в 10:40 вследствие атаки FPV-дроном в Станиславе погиб 34-летний мужчина.

В 13:30 в Херсоне военные армии РФ атаковали FPV-дроном гражданские автомобили на автостоянке возле супермаркета. Вследствие чего получили ранения двое мужчин 52-х и 60-ти лет.

Автор: 

обстрел (27312) Херсон (2834) Херсонская область (4792) Херсонский район (281) Станислав (15)


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В Украине гибнут люди, а рф хочет праздновать. За это надо наказать.
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02.05.2025 18:25 Ответить
 
 