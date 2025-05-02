Россияне атаковали парковку в центре Херсона: двое раненых, сгорел автомобиль. ВИДЕО
Около 13:00 российские войска нанесли удар с беспилотника по парковке в центре Херсона.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
В результате атаки сгорел один автомобиль, еще несколько получили повреждения.
Как отмечается, пострадали двое гражданских мужчин в возрасте 52 и 60 лет. Оба доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
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Алекс Скела
показать весь комментарий02.05.2025 14:35 Ответить Мне нравится 0
Gary Grant
показать весь комментарий02.05.2025 14:41 Ответить Мне нравится 1
AbOriginal_UA
показать весь комментарий02.05.2025 15:03 Ответить Мне нравится 1
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