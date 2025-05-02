Россияне атаковали парковку в центре Херсона: двое раненых, сгорел автомобиль. ВИДЕО

Около 13:00 российские войска нанесли удар с беспилотника по парковке в центре Херсона.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

В результате атаки сгорел один автомобиль, еще несколько получили повреждения.

Как отмечается, пострадали двое гражданских мужчин в возрасте 52 и 60 лет. Оба доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате атаки РФ на Херсонщину пострадали шестеро гражданских и двое спасателей, - Нацполиция