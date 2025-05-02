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Новости обстрелы Херсонщины
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Россияне атаковали парковку в центре Херсона: двое раненых, сгорел автомобиль. ВИДЕО

Около 13:00 российские войска нанесли удар с беспилотника по парковке в центре Херсона.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

В результате атаки сгорел один автомобиль, еще несколько получили повреждения.

Как отмечается, пострадали двое гражданских мужчин в возрасте 52 и 60 лет. Оба доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Автор: 

обстрел (27292) Херсон (2834) Херсонская область (4792) Херсонский район (281)


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І де ж тепер паркуватимуться НАТівські генерали???
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02.05.2025 14:35 Ответить
По парковці в бєлгородє удар безпілотника. Чи в воронєжє. В чому проблема?
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02.05.2025 14:41 Ответить
Як на мене, то любе авто на рф - це цілком «законна» та легітимна ціль !!!
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02.05.2025 15:03 Ответить
 
 