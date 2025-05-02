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Новости обстрелы Херсонщины
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В результате атаки РФ на Херсонщину пострадали шесть гражданских лиц и двое спасателей, - Нацполиция

В результате массированных атак дронов, авиации и артиллерии по населенным пунктам Херсонщины пострадали по меньшей мере семь человек, среди них пожилые люди и работники ГСЧС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

Россия нанесла новые удары по Херсонской области

В течение суток враг массированно обстреливал населенные пункты Херсонского и Бериславского районов из артиллерии, минометов, авиации и дронов. Под огнем оказались десятки городов и сел, среди них - Херсон, Антоновка, Берислав, Камышаны, Зеленовка и другие.

Также смотрите: 22 жителя Херсонщины погибли вследствие российских обстрелов в апреле. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате атак повреждены 20 объектов, в том числе дома, инфраструктурные объекты, кафе, автомобили и газопровод. От FPV-дронов пострадали по меньшей мере семь человек, среди них 85-летняя женщина, 55-летний и 68-летний мужчины, а также двое саперов, которые подорвались на боеприпасе возле Давыдова Брода.

Россия нанесла новые удары по Херсонской области
Россия нанесла новые удары по Херсонской области

Авиационным ударом по микрорайону "Корабел" разрушены многоквартирные дома и объект критической инфраструктуры. Также зафиксировано поражение кафе в результате атаки дрона.

За сутки правоохранители открыли 15 уголовных производств по статье о военных преступлениях. Полиция подчеркивает осторожность при полевых работах - минная опасность остается высокой.

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Автор: 

Нацполиция (16485) Херсонская область (4792)


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