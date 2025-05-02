В результате атаки РФ на Херсонщину пострадали шесть гражданских лиц и двое спасателей, - Нацполиция

В результате массированных атак дронов, авиации и артиллерии по населенным пунктам Херсонщины пострадали по меньшей мере семь человек, среди них пожилые люди и работники ГСЧС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

В течение суток враг массированно обстреливал населенные пункты Херсонского и Бериславского районов из артиллерии, минометов, авиации и дронов. Под огнем оказались десятки городов и сел, среди них - Херсон, Антоновка, Берислав, Камышаны, Зеленовка и другие.

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В результате атак повреждены 20 объектов, в том числе дома, инфраструктурные объекты, кафе, автомобили и газопровод. От FPV-дронов пострадали по меньшей мере семь человек, среди них 85-летняя женщина, 55-летний и 68-летний мужчины, а также двое саперов, которые подорвались на боеприпасе возле Давыдова Брода.





Авиационным ударом по микрорайону "Корабел" разрушены многоквартирные дома и объект критической инфраструктуры. Также зафиксировано поражение кафе в результате атаки дрона.

За сутки правоохранители открыли 15 уголовных производств по статье о военных преступлениях. Полиция подчеркивает осторожность при полевых работах - минная опасность остается высокой.

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