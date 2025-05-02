Унаслідок атаки РФ на Херсонщину постраждали шестеро цивільних та двоє рятувальників, - Нацполіція

Унаслідок масованих атак дронів, авіації та артилерії по населених пунктах Херсонщини постраждали щонайменше семеро людей, серед них літні люди та працівники ДСНС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

Впродовж доби ворог масовано обстрілював населені пункти Херсонського та Бериславського районів із артилерії, мінометів, авіації та дронів. Під вогнем опинились десятки міст і сіл, серед них - Херсон, Антонівка, Берислав, Комишани, Зеленівка та інші.

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Унаслідок атак пошкоджено 20 об’єктів, зокрема будинки, інфраструктурні об’єкти, кафе, автомобілі та газопровід. Від FPV-дронів постраждали щонайменше семеро людей, серед них 85-річна жінка, 55-річний та 68-річний чоловіки, а також двоє саперів, які підірвалися на боєприпасі біля Давидового Броду.





Авіаційним ударом по мікрорайону "Корабел" зруйновано багатоквартирні будинки та об’єкт критичної інфраструктури. Також зафіксовано ураження кафе внаслідок атаки дрону.

За добу правоохоронці відкрили 15 кримінальних проваджень за статтею про воєнні злочини. Поліція наголошує на обережності при польових роботах - мінна небезпека залишається високою.

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