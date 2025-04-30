Вибух гранати в магазині стався на Чернігівщині, загинула людина, - Нацполіція
На Чернігівщині стався вибух в магазині. Одна людина загинула.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Чернігівської області.
"Сьогодні, 30 квітня, до поліції надійшло повідомлення, що в магазині в м. Городня Чернігівського району стався вибух невідомого предмета (ймовірно, ручної гранати)", - повідомили в поліції..
Попередньо відомо, що внаслідок вибуху одна людина загинула і двоє зазнали травм.
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чи, в магазині насіння?
сільпо"сільмаг" - там все продається....