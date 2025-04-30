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Вибух гранати в магазині стався на Чернігівщині, загинула людина, - Нацполіція

граната

На Чернігівщині стався вибух в магазині. Одна людина загинула.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Чернігівської області.

"Сьогодні, 30 квітня, до поліції надійшло повідомлення, що в магазині в м. Городня Чернігівського району стався вибух невідомого предмета (ймовірно, ручної гранати)", - повідомили в поліції..

Попередньо відомо, що внаслідок вибуху одна людина загинула і двоє зазнали травм.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано чоловіка, який кинув гранату в поліцейських на Миколаївщині: один правоохоронець загинув, ще троє – постраждали. ФОТО

Автор: 

вибух (4472) граната (791) Нацполіція (15190) Чернігівська область (912) Чернігівський район (35) Городня (1)


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в магазині горілчаних виробів?
чи, в магазині насіння?
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30.04.2025 18:13 Відповісти
сільпо "сільмаг" - там все продається....
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30.04.2025 18:55 Відповісти
 
 