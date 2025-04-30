Вибух гранати в магазині стався на Чернігівщині, загинула людина, - Нацполіція

На Чернігівщині стався вибух в магазині. Одна людина загинула.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Чернігівської області.

"Сьогодні, 30 квітня, до поліції надійшло повідомлення, що в магазині в м. Городня Чернігівського району стався вибух невідомого предмета (ймовірно, ручної гранати)", - повідомили в поліції..

Попередньо відомо, що внаслідок вибуху одна людина загинула і двоє зазнали травм.

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