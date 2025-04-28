Затримано чоловіка, який кинув гранату в поліцейських на Миколаївщині: один правоохоронець загинув, ще троє – постраждали. ФОТО
Вдень понеділка, 28 квітня, у Миколаївській області чоловік намагався втекти від поліцейських, кинувши у них гранату. Один правоохоронець загинув, ще троє зазнали поранень.
Деталі інциденту в соцмережі фейсбук розповів голова Національної поліції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.
"Миколаївщина. Сьогодні вдень наряд поліції прибув на виклик про сімейну сварку. Тікаючи від правоохоронців, кривдник дістав гранату та кинув її у бік поліцейських. Четверо поліцейських постраждали", - розповів голова Нацполіції.
Зазначається, що від отриманих травм 21-річний поліцейський сектору реагування патрульної поліції Вознесенського районного управління поліції сержант поліції Максим Рижко загинув під час надання медичної допомоги. Ще трьох поліцейських госпіталізовано.
Озброєного нападника одразу ж затримано.
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Теперь понятно почему на фронте соотношение в пользу урусов,семейные сварки все нужно сначала урегулировать.