Затримано чоловіка, який кинув гранату в поліцейських на Миколаївщині: один правоохоронець загинув, ще троє – постраждали. ФОТО

Вдень понеділка, 28 квітня, у Миколаївській області чоловік намагався втекти від поліцейських, кинувши у них гранату. Один правоохоронець загинув, ще троє зазнали поранень.

Деталі інциденту в соцмережі фейсбук розповів голова Національної поліції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

"Миколаївщина. Сьогодні вдень наряд поліції прибув на виклик про сімейну сварку. Тікаючи від правоохоронців, кривдник дістав гранату та кинув її у бік поліцейських. Четверо поліцейських постраждали", - розповів голова Нацполіції.

Зазначається, що від отриманих травм 21-річний поліцейський сектору реагування патрульної поліції Вознесенського районного управління поліції сержант поліції Максим Рижко загинув під час надання медичної допомоги. Ще трьох поліцейських госпіталізовано.

Озброєного нападника одразу ж затримано.

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