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Новини Чоловік кинув гранату в поліцейських
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Затримано чоловіка, який кинув гранату в поліцейських на Миколаївщині: один правоохоронець загинув, ще троє – постраждали. ФОТО

Вдень понеділка, 28 квітня, у Миколаївській області чоловік намагався втекти від поліцейських, кинувши у них гранату. Один правоохоронець загинув, ще троє зазнали поранень.

Деталі інциденту в соцмережі фейсбук розповів голова Національної поліції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

"Миколаївщина. Сьогодні вдень наряд поліції прибув на виклик про сімейну сварку. Тікаючи від правоохоронців, кривдник дістав гранату та кинув її у бік поліцейських. Четверо поліцейських постраждали", - розповів голова Нацполіції.

поліцейський

Зазначається, що від отриманих травм 21-річний поліцейський сектору реагування патрульної поліції Вознесенського районного управління поліції сержант поліції Максим Рижко загинув під час надання медичної допомоги. Ще трьох поліцейських госпіталізовано.

Озброєного нападника одразу ж затримано.

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граната (790) Миколаївська область (2276) Нацполіція (15182)


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Зовсім молодий хлопчина.пішов з життя через якогось під..аса.співчуття батькам.(((
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28.04.2025 19:02 Відповісти
цивільні не можуть купити зброю для самозахисту, і ці необучені. так і живемо. зато бандюк з гранатою був.
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28.04.2025 19:05 Відповісти
Перше речення з перекладачем, якби замість ці вони, то ще більш менш, а останнє взагалі русизмом починається....
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28.04.2025 19:13 Відповісти
може книжку почитаєш?
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28.04.2025 19:21 Відповісти
Ствол в кожну хату?
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28.04.2025 19:11 Відповісти
Четверо на одну семейную сварку?
Теперь понятно почему на фронте соотношение в пользу урусов,семейные сварки все нужно сначала урегулировать.
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28.04.2025 19:13 Відповісти
чотирьох не вистачило. треба вісім.
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28.04.2025 19:22 Відповісти
Гранату дебілу в дупу запхати і кільце витягнути і нехай собі так живе.
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28.04.2025 19:13 Відповісти
 
 