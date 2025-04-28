Задержан мужчина, бросивший гранату в полицейских на Николаевщине: один правоохранитель погиб, еще трое – пострадали. ФОТО

В понедельник днем, 28 апреля, в Николаевской области мужчина пытался убежать от полицейских, бросив в них гранату. Один правоохранитель погиб, еще трое получили ранения.

Детали инцидента в соцсети фейсбук рассказал глава Национальной полиции Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

"Николаевская область. Сегодня днем наряд полиции прибыл на вызов о семейной ссоре. Убегая от правоохранителей, обидчик достал гранату и бросил ее в сторону полицейских. Четверо полицейских пострадали", - рассказал глава Нацполиции.

Отмечается, что от полученных травм 21-летний полицейский сектора реагирования патрульной полиции Вознесенского районного управления полиции сержант полиции Максим Рыжко погиб во время оказания медицинской помощи. Еще трое полицейских госпитализированы.

Вооруженный нападающий сразу же задержан.

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