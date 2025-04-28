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Новости Мужчина бросил гранату в полицейских
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Задержан мужчина, бросивший гранату в полицейских на Николаевщине: один правоохранитель погиб, еще трое – пострадали. ФОТО

В понедельник днем, 28 апреля, в Николаевской области мужчина пытался убежать от полицейских, бросив в них гранату. Один правоохранитель погиб, еще трое получили ранения.

Детали инцидента в соцсети фейсбук рассказал глава Национальной полиции Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

"Николаевская область. Сегодня днем наряд полиции прибыл на вызов о семейной ссоре. Убегая от правоохранителей, обидчик достал гранату и бросил ее в сторону полицейских. Четверо полицейских пострадали", - рассказал глава Нацполиции.

полицейский

Отмечается, что от полученных травм 21-летний полицейский сектора реагирования патрульной полиции Вознесенского районного управления полиции сержант полиции Максим Рыжко погиб во время оказания медицинской помощи. Еще трое полицейских госпитализированы.

Вооруженный нападающий сразу же задержан.

Смотрите также: Бросил гранату на авто на Подоле: полиция задержала мужчину. ФОТО

Автор: 

граната (999) Николаевская область (2126) Нацполиция (16479)


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Топ комментарии
+15
Зовсім молодий хлопчина.пішов з життя через якогось під..аса.співчуття батькам.(((
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28.04.2025 19:02
+9
Четверо на одну семейную сварку?
Теперь понятно почему на фронте соотношение в пользу урусов,семейные сварки все нужно сначала урегулировать.
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28.04.2025 19:13
+8
цивільні не можуть купити зброю для самозахисту, і ці необучені. так і живемо. зато бандюк з гранатою був.
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28.04.2025 19:05
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Зовсім молодий хлопчина.пішов з життя через якогось під..аса.співчуття батькам.(((
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28.04.2025 19:02 Ответить
цивільні не можуть купити зброю для самозахисту, і ці необучені. так і живемо. зато бандюк з гранатою був.
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28.04.2025 19:05 Ответить
Перше речення з перекладачем, якби замість ці вони, то ще більш менш, а останнє взагалі русизмом починається....
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28.04.2025 19:13 Ответить
може книжку почитаєш?
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28.04.2025 19:21 Ответить
Ствол в кожну хату?
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28.04.2025 19:11 Ответить
В "хатах" і так декілька мільйонів стволів. Вам кожного дня погрожують власники зареєстрованої зброї?
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28.04.2025 20:33 Ответить
Четверо на одну семейную сварку?
Теперь понятно почему на фронте соотношение в пользу урусов,семейные сварки все нужно сначала урегулировать.
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28.04.2025 19:13 Ответить
чотирьох не вистачило. треба вісім.
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28.04.2025 19:22 Ответить
Ти. придурок кацапський, не допускаєш, що двоє могли прибути на підмогу? Опудало ти мокрожопе.
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28.04.2025 19:28 Ответить
- Сокил,сокил,я юный орэл,высылайте подмогу,мы тут вдвоем не справляемся с семейной сваркой.
- Юный орэл,вас поньял,высылаем еще сто патрулей с ухилянтами,у нас бензина,транспорта и личсостава,сто дивизий,если нужно еще пришлем.
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28.04.2025 19:34 Ответить
Кацап?
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28.04.2025 19:37 Ответить
Вонь рейтузна, читай "Тікаючи від правоохоронців, кривдник дістав гранату..."
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28.04.2025 19:40 Ответить
Да да,читаю и верю,читаю и всему верю,вот как сказал полицай у которого сынок имеет зрение не пригодное для фронта вот так все и было.
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28.04.2025 19:47 Ответить
Керуючись методичкою ти, кацапобот, хочеш втягнути нас в дискусію стосовно поліцейських, що не на фронті. Х*й тобі в горлянку, щоб голова не хиталась. Не вийде.
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28.04.2025 19:52 Ответить
Даже и не мечтаю,вы профессионалы своего дела,а я так,скромно написал свой скромный коммент и все.
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28.04.2025 19:55 Ответить
Гранату дебілу в дупу запхати і кільце витягнути і нехай собі так живе.
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28.04.2025 19:13 Ответить
А був би на фронті,міг би героєм померти,але ж вони не вміють воювати.Якщо людина в Тисі гине,то всі радіють.Щось не так в суспільстві.
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28.04.2025 19:30 Ответить
Жалко хлопця , , співчуття рідним. Тварюці , що кинула гранату , треба руки та яйця відірвати.
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28.04.2025 19:45 Ответить
А той хто з гранатою, точно бандит, чи може вчорашній герой приїхавший у відпустку до дружини?
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28.04.2025 20:17 Ответить
А в таких випадках силовики мовчать. Як з вбивством Ганула - спочатку "розганяли" тему - ФСБ нищить патріотів, люди добрі! А після затримання, коли з'ясували особу вбивці - ой, як невдобно вийшло і тиша досі, бо нам, посполитим, багато знати не треба
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28.04.2025 20:31 Ответить
 
 