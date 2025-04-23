Бросил гранату на авто на Подоле: полиция задержала мужчину. ФОТО
В Киеве правоохранители задержали 41-летнего мужчину, который сегодня бросил гранату на авто в Подольском районе.
Об этом информирует полиция Киева, сообщает Цензор.НЕТ.
Полицейские установили, что из окна квартиры многоэтажки житель дома сбросил гранату, которая взорвалась на крыше автомобиля. В результате происшествия никто не пострадал.
На месте обнаружены остатки боеприпаса, его местонахождение устанавливается.
В полиции отметили, что 41-летний нарушитель объяснил, что сделал это из-за шума от соседей.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту следователями Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 23 апреля в Подольском районе Киева взорвался автомобиль. Люди не пострадали.
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