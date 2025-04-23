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Новости Фото Взрыв в Киеве
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Бросил гранату на авто на Подоле: полиция задержала мужчину. ФОТО

В Киеве правоохранители задержали 41-летнего мужчину, который сегодня бросил гранату на авто в Подольском районе.

Об этом информирует полиция Киева, сообщает Цензор.НЕТ.

Полицейские установили, что из окна квартиры многоэтажки житель дома сбросил гранату, которая взорвалась на крыше автомобиля. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте обнаружены остатки боеприпаса, его местонахождение устанавливается.

В полиции отметили, что 41-летний нарушитель объяснил, что сделал это из-за шума от соседей.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту следователями Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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Полиция задержала мужчину который бросил гранату на авто в Киеве
Полиция задержала мужчину который бросил гранату на авто в Киеве
Полиция задержала мужчину который бросил гранату на авто в Киеве

Ранее сообщалось, что 23 апреля в Подольском районе Киева взорвался автомобиль. Люди не пострадали.

Автор: 

граната (998) Киев (25524) Нацполиция (16468)


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41 рік? Чому не на війні? Там кидав би гранати цілодобово на "шум" від сусідів. Ще б зарплатню отримував. А так 7 років отримає
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23.04.2025 22:11 Ответить
Стефанчук не казав в якому супермаркеті ці гранати продаються ?
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23.04.2025 22:17 Ответить
полицаи с потужным клименком своих клоунов расследуют
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23.04.2025 22:24 Ответить
Тому і потікали, брати Шифери з квартальним злиднями та нардепами-служками ВРУ, з України??
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23.04.2025 22:34 Ответить
думаю він не сяде... судитимуть 7 років і цим закінчиться все.
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23.04.2025 22:38 Ответить
Військовий - гранатометник на ротації?
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23.04.2025 23:27 Ответить
..р1дк1снийдовбойоб..= у траншею одного- хай кидаеться, кончене...)
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23.04.2025 23:32 Ответить
 
 