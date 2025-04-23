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На Подоле в Киеве взорвалась машина: полиция устанавливает обстоятельства
Сегодня 23 апреля в Подольском районе Киева взорвался автомобиль. Люди не пострадали.
Об этом сообщила пресс-служба полиции, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи полиции.
Полицейские выясняют все обстоятельства и опрашивают очевидцев. Решается вопрос правовой квалификации, говорится в сообщении.
По словам очевидцев, взрывчатку положили на крышу авто. Вскоре она сдетонировала.
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А поліцаї, "служба божа"(курва) п'яні ще після святкування Нового року?