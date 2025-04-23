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Новости Взрыв в Киеве
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На Подоле в Киеве взорвалась машина: полиция устанавливает обстоятельства

В Киеве на Подоле взорвался автомобиль 23 апреля

Сегодня 23 апреля в Подольском районе Киева взорвался автомобиль. Люди не пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи полиции.

Полицейские выясняют все обстоятельства и опрашивают очевидцев. Решается вопрос правовой квалификации, говорится в сообщении.

По словам очевидцев, взрывчатку положили на крышу авто. Вскоре она сдетонировала.

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Автор: 

взрыв (6749) Киев (25524) Нацполиция (16468)


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Москва-сіті вже в Києві?
А поліцаї, "служба божа"(курва) п'яні ще після святкування Нового року?
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23.04.2025 19:42 Ответить
Наблюдав таку картину у місті Nск, стоїть на жвавій вулиці авто вже й з спущеними покришками, мабуть й не один місяць, невже тільки Я розумію що такі авто можуть використати кідари для скоєння злочинів, чому їх не прибрати щоб не було спокуси щось в неї підкласти.
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23.04.2025 20:28 Ответить
 
 