На Подоле в Киеве взорвалась машина: полиция устанавливает обстоятельства

Сегодня 23 апреля в Подольском районе Киева взорвался автомобиль. Люди не пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи полиции.

Полицейские выясняют все обстоятельства и опрашивают очевидцев. Решается вопрос правовой квалификации, говорится в сообщении.

По словам очевидцев, взрывчатку положили на крышу авто. Вскоре она сдетонировала.

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