Взрыв прогремел в Кропивницком: группы БПЛА в области

В Кропивницком на Кировоградщине прогремел взрыв. Город - под атакой БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Воздушные силы предупредили о движении нескольких групп российских БПЛА в направлении Кировоградской области.

Глава ОГА Райкович призвал не игнорировать тревогу.

Впоследствии глава области сообщил, что силы ПВО сбили "шахеды". Предварительно – без последствий.

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