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Новости Атака шахедов на Кропивницкий
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Взрыв прогремел в Кропивницком: группы БПЛА в области

Взрыв прогремел в Кропивницком. Атака шахедов

В Кропивницком на Кировоградщине прогремел взрыв. Город - под атакой БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Воздушные силы предупредили о движении нескольких групп российских БПЛА в направлении Кировоградской области.

Глава ОГА Райкович призвал не игнорировать тревогу.

Впоследствии глава области сообщил, что силы ПВО сбили "шахеды". Предварительно – без последствий.

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Автор: 

взрыв (6749) Кропивницький (541) Кировоградская область (631) Кропивницкий район (10)


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