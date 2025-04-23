Взрыв прогремел в Кропивницком: группы БПЛА в области
В Кропивницком на Кировоградщине прогремел взрыв. Город - под атакой БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Воздушные силы предупредили о движении нескольких групп российских БПЛА в направлении Кировоградской области.
Глава ОГА Райкович призвал не игнорировать тревогу.
Впоследствии глава области сообщил, что силы ПВО сбили "шахеды". Предварительно – без последствий.
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