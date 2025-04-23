Вибух пролунав у Кропивницькому: групи БпЛА в області
У Кропивницькому на Кіровоградщині пролунав вибух. Місто під атакою БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Повітряні сили попередили про рух декількох груп російських БпЛА у напрямку Кіровоградської області.
Глава ОВА Райкович закликав не ігнорувати тривогу.
Згодом очільник області повідомив, що сили ППО збили "шахеди". Попередньо – без наслідків.
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