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Новини Атака шахедів на Кропивницький
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Вибух пролунав у Кропивницькому: групи БпЛА в області

Вибух пролунав у Кропивницькому. Атака шахедів

У Кропивницькому на Кіровоградщині пролунав вибух. Місто під атакою БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про рух декількох груп російських БпЛА у напрямку Кіровоградської області.

Глава ОВА Райкович закликав не ігнорувати тривогу.

Згодом очільник області повідомив, що сили ППО збили "шахеди". Попередньо – без наслідків.

Читайте: Атака "шахедів" на Кіровоградщині: пошкоджено будинки та вуличне освітлення

Автор: 

вибух (4461) Кропивницький (344) Кіровоградська область (569) Кропивницький район (10)


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