Вибух пролунав у Кропивницькому: групи БпЛА в області

У Кропивницькому на Кіровоградщині пролунав вибух. Місто під атакою БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про рух декількох груп російських БпЛА у напрямку Кіровоградської області.

Глава ОВА Райкович закликав не ігнорувати тривогу.

Згодом очільник області повідомив, що сили ППО збили "шахеди". Попередньо – без наслідків.

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