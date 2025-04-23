На Подолі у Києві вибухнула автівка: поліція встановлює обставини

Сьогодні 23 квітня у Подільському районі Києва вибухнув автомобіль. Люди не постраждали.

Про це повідомила пресслужба поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції.

Поліцейські з’ясовують усі обставини та опитують очевидців. Вирішується питання правової кваліфікації, йдеться у повідомленні.

За словами очевидців, вибухівку поклали на дах авто. Невдовзі вона здетонувала.

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