1 873 2
На Подолі у Києві вибухнула автівка: поліція встановлює обставини
Сьогодні 23 квітня у Подільському районі Києва вибухнув автомобіль. Люди не постраждали.
Про це повідомила пресслужба поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції.
Поліцейські з’ясовують усі обставини та опитують очевидців. Вирішується питання правової кваліфікації, йдеться у повідомленні.
За словами очевидців, вибухівку поклали на дах авто. Невдовзі вона здетонувала.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А поліцаї, "служба божа"(курва) п'яні ще після святкування Нового року?