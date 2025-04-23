УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6114 відвідувачів онлайн
Новини Вибух у Києві
1 873 2

На Подолі у Києві вибухнула автівка: поліція встановлює обставини

У Києві на Подолі вибухнув автомобіль 23 квітня

Сьогодні 23 квітня у Подільському районі Києва вибухнув автомобіль. Люди не постраждали.

Про це повідомила пресслужба поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції.

Поліцейські з’ясовують усі обставини та опитують очевидців. Вирішується питання правової кваліфікації, йдеться у повідомленні.

За словами очевидців, вибухівку поклали на дах авто. Невдовзі вона здетонувала.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибух пролунав у Кропивницькому: групи БпЛА в області

Автор: 

вибух (4461) Київ (19490) Нацполіція (15176)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Москва-сіті вже в Києві?
А поліцаї, "служба божа"(курва) п'яні ще після святкування Нового року?
показати весь коментар
23.04.2025 19:42 Відповісти
Наблюдав таку картину у місті Nск, стоїть на жвавій вулиці авто вже й з спущеними покришками, мабуть й не один місяць, невже тільки Я розумію що такі авто можуть використати кідари для скоєння злочинів, чому їх не прибрати щоб не було спокуси щось в неї підкласти.
показати весь коментар
23.04.2025 20:28 Відповісти
 
 