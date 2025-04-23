Кинув гранату на авто на Подолі: поліція затримала чоловіка. ФОТО

У Києві правоохоронці затримали 41-річного чоловіка, який сьогодні кинув гранату на авто у Подільському районі.

Про це інформує поліція Києва, повідомляє Цензор.НЕТ.

Поліцейські встановили, що з вікна квартири багатоповерхівки мешканець будинку скинув гранату, яка вибухнула на даху автомобіля. Унаслідок події ніхто не постраждав.

На місці виявлено рештки боєприпасу, його місцепоходження встановлюється.

У поліції зазначили, що 41–річний порушник пояснив, що зробив це через шум від сусідів.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України. За вказаним фактом слідчими Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

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Раніше повідомлялося, що 23 квітня у Подільському районі Києва вибухнув автомобіль. Люди не постраждали.