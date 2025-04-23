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Кинув гранату на авто на Подолі: поліція затримала чоловіка. ФОТО

У Києві правоохоронці затримали 41-річного чоловіка, який сьогодні кинув гранату на авто у Подільському районі.

Про це інформує поліція Києва, повідомляє Цензор.НЕТ.

Поліцейські встановили, що з вікна квартири багатоповерхівки мешканець будинку скинув гранату, яка вибухнула на даху автомобіля. Унаслідок події ніхто не постраждав.

На місці виявлено рештки боєприпасу, його місцепоходження встановлюється.

У поліції зазначили, що 41–річний порушник пояснив, що зробив це через шум від сусідів.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України. За вказаним фактом слідчими Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

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Поліція затримала чоловіка який кинув гранату на авто у Києві
Поліція затримала чоловіка який кинув гранату на авто у Києві
Поліція затримала чоловіка який кинув гранату на авто у Києві

Раніше повідомлялося, що 23 квітня у Подільському районі Києва вибухнув автомобіль. Люди не постраждали.

Автор: 

граната (790) Київ (19490) Нацполіція (15176)


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41 рік? Чому не на війні? Там кидав би гранати цілодобово на "шум" від сусідів. Ще б зарплатню отримував. А так 7 років отримає
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23.04.2025 22:11 Відповісти
Стефанчук не казав в якому супермаркеті ці гранати продаються ?
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23.04.2025 22:17 Відповісти
полицаи с потужным клименком своих клоунов расследуют
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23.04.2025 22:24 Відповісти
Тому і потікали, брати Шифери з квартальним злиднями та нардепами-служками ВРУ, з України??
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23.04.2025 22:34 Відповісти
думаю він не сяде... судитимуть 7 років і цим закінчиться все.
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23.04.2025 22:38 Відповісти
Військовий - гранатометник на ротації?
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23.04.2025 23:27 Відповісти
..р1дк1снийдовбойоб..= у траншею одного- хай кидаеться, кончене...)
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23.04.2025 23:32 Відповісти
 
 