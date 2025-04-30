Взрыв гранаты в магазине произошел на Черниговщине, погиб человек, - Нацполиция
На Черниговщине произошел взрыв в магазине. Один человек погиб.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области.
"Сегодня, 30 апреля, в полицию поступило сообщение, что в магазине в г. Городня Черниговского района произошел взрыв неизвестного предмета (вероятно, ручной гранаты)", - сообщили в полиции.
Предварительно известно, что в результате взрыва один человек погиб и двое получили травмы.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чи, в магазині насіння?
сільпо"сільмаг" - там все продається....