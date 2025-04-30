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Взрыв гранаты в магазине произошел на Черниговщине, погиб человек, - Нацполиция

граната

На Черниговщине произошел взрыв в магазине. Один человек погиб.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области.

"Сегодня, 30 апреля, в полицию поступило сообщение, что в магазине в г. Городня Черниговского района произошел взрыв неизвестного предмета (вероятно, ручной гранаты)", - сообщили в полиции.

Предварительно известно, что в результате взрыва один человек погиб и двое получили травмы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан мужчина, бросивший гранату в полицейских на Николаевщине: один правоохранитель погиб, еще трое - пострадали. ФОТО

Автор: 

взрыв (6760) граната (1000) Нацполиция (16484) Черниговская область (1137) Черниговский район (34) Городня (1)


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в магазині горілчаних виробів?
чи, в магазині насіння?
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30.04.2025 18:13 Ответить
сільпо "сільмаг" - там все продається....
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30.04.2025 18:55 Ответить
ціни не сподобалися
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30.04.2025 19:38 Ответить
занадто ціни низькі чи не відповідають якості товару?
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30.04.2025 19:40 Ответить
 
 