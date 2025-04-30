Взрыв гранаты в магазине произошел на Черниговщине, погиб человек, - Нацполиция

На Черниговщине произошел взрыв в магазине. Один человек погиб.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области.

"Сегодня, 30 апреля, в полицию поступило сообщение, что в магазине в г. Городня Черниговского района произошел взрыв неизвестного предмета (вероятно, ручной гранаты)", - сообщили в полиции.

Предварительно известно, что в результате взрыва один человек погиб и двое получили травмы.

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