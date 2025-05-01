Чоловіку, який намагався викрасти 6-річну дівчинку на Київщині, повідомлено про підозру, - поліція
Поліція Київщини повідомила про підозру водієві таксі, який 1 травня намагався викрасти шестирічну дитину у селі Бишів.
Про це повідомила пресслужба поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Правоохоронці встановили, що дитина перебувала на вулиці біля приватного будинку, коли до неї під’їхав автомобіль Peugeot. З транспортного засобу вийшов невідомий та примусово посадив малолітню до авто. На щастя, дитині вдалося одразу втекти.
Поліцейські затримали 39-річного зловмисника у процесуальному порядку.
Слідчі поліції Київщини за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.
Наразі суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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