Мужчине, пытавшемуся похитить 6-летнюю девочку на Киевщине, сообщено о подозрении, - полиция

Полиция Киевщины сообщила о подозрении водителю такси, который 1 мая пытался похитить шестилетнего ребенка в селе Бышев.

Об этом сообщила пресс-служба полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители установили, что ребенок находился на улице возле частного дома, когда к нему подъехал автомобиль Peugeot. Из транспортного средства вышел неизвестный и принудительно посадил малолетнего в авто. К счастью, ребенку удалось сразу убежать.

Полицейские задержали 39-летнего злоумышленника в процессуальном порядке.

Следователи полиции Киевщины под процессуальным руководством Фастовской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное преступление), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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