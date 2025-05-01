Мужчина пытался похитить 6-летнюю девочку в Киевской области: ребенок сбежал, нападавший задержан, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В селе Бышев Киевской области неизвестный мужчина силой посадил 6-летнюю девочку в салон автомобиля Peugeot, пытаясь ее похитить. Ребенок не растерялся, открыл дверь и убежал.

Об этом сообщили в полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

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Правоохранители оперативно установили личность нападавшего - им оказался 39-летний мужчина. Его задержали в процессуальном порядке. Следователи Фастовского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное преступление) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия. После их завершения будет решен вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное мужчине грозит до пяти лет заключения.





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