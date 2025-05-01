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Новости Фото Похищение детей
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Мужчина пытался похитить 6-летнюю девочку в Киевской области: ребенок сбежал, нападавший задержан, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В селе Бышев Киевской области неизвестный мужчина силой посадил 6-летнюю девочку в салон автомобиля Peugeot, пытаясь ее похитить. Ребенок не растерялся, открыл дверь и убежал.

Об этом сообщили в полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Похищение 6-летней девочки

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Правоохранители оперативно установили личность нападавшего - им оказался 39-летний мужчина. Его задержали в процессуальном порядке. Следователи Фастовского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное преступление) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия. После их завершения будет решен вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное мужчине грозит до пяти лет заключения.

похищение ребенка
похищение ребенка

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Автор: 

дети (6506) Киевская область (4144) похищение (1686) Фастовский район (23) Бышев (1)


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Яка була ціль у цього чоловіка , який силоміць посадив дівчинку до авто ?
Дитина молодець , що не розгубилася та втекла 🙁
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01.05.2025 12:53 Ответить
Думаю выяснится,что папаша
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01.05.2025 12:56 Ответить
а мамаша проти...
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01.05.2025 13:21 Ответить
 
 