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Новини Фото Викрадення дітей
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Чоловік намагався викрасти 6-річну дівчинку на Київщині: дитина втекла, нападника затримано, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У селі Бишів на Київщині невідомий чоловік силоміць посадив 6-річну дівчинку до салону автомобіля Peugeot, намагаючись її викрасти. Дитина не розгубилася, відчинила двері та втекла.

Про це повідомили в поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Викрадення 6-річної дівчинки

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Правоохоронці оперативно встановили особу нападника - ним виявився 39-річний чоловік. Його затримали у процесуальному порядку. Слідчі Фастівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії. Після їх завершення буде вирішено питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до п’яти років ув’язнення.

викрадення дитини
викрадення дитини

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Автор: 

діти (5079) Київська область (4036) викрадення (819) Фастівський район (23) Бишів (1)


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Яка була ціль у цього чоловіка , який силоміць посадив дівчинку до авто ?
Дитина молодець , що не розгубилася та втекла 🙁
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01.05.2025 12:53 Відповісти
Думаю выяснится,что папаша
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01.05.2025 12:56 Відповісти
а мамаша проти...
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01.05.2025 13:21 Відповісти
Якби був папаша, не писали б " навідомий чоловік"
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01.05.2025 14:47 Відповісти
В заголовку статті кажуть "невідомий".
Якщо це так то злочин. ( Але дійсно сімейні розборки це треш, який ламає психіку дітей любого віку)
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01.05.2025 14:28 Відповісти
Якщо це не сімейні розбірки то затриманого на органи .Які нахер 5 років ?
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01.05.2025 13:30 Відповісти
Рідкий випадок , коли радуєшся непосидючості та гіперактивності наших діточок )))
Молодець мала!
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01.05.2025 14:27 Відповісти
 
 