Чоловік намагався викрасти 6-річну дівчинку на Київщині: дитина втекла, нападника затримано, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
У селі Бишів на Київщині невідомий чоловік силоміць посадив 6-річну дівчинку до салону автомобіля Peugeot, намагаючись її викрасти. Дитина не розгубилася, відчинила двері та втекла.
Про це повідомили в поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.
Правоохоронці оперативно встановили особу нападника - ним виявився 39-річний чоловік. Його затримали у процесуальному порядку. Слідчі Фастівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.
Наразі проводяться необхідні слідчі дії. Після їх завершення буде вирішено питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до п’яти років ув’язнення.
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Дитина молодець , що не розгубилася та втекла 🙁
Якщо це так то злочин. ( Але дійсно сімейні розборки це треш, який ламає психіку дітей любого віку)
Молодець мала!