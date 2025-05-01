Чоловік намагався викрасти 6-річну дівчинку на Київщині: дитина втекла, нападника затримано, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У селі Бишів на Київщині невідомий чоловік силоміць посадив 6-річну дівчинку до салону автомобіля Peugeot, намагаючись її викрасти. Дитина не розгубилася, відчинила двері та втекла.

Про це повідомили в поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

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Правоохоронці оперативно встановили особу нападника - ним виявився 39-річний чоловік. Його затримали у процесуальному порядку. Слідчі Фастівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії. Після їх завершення буде вирішено питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до п’яти років ув’язнення.





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