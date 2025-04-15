Верхня палата парламенту Австрії розгляне резолюцію щодо викрадених Росією українських дітей, - Кондратюк

Верхня палата парламенту Австрії розгляне резолюцію щодо примусового вивезення українських дітей до Росії.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВР.

Кондратюк зазначила, що раніше подібну резолюцію вже підтримала нижня палата австрійського парламенту. "Пані Андреа запевнила, що очолювана нею Верхня палата також розгляне подібний документ", - сказала вона.

За інформацією Верховної Ради, Австрія, попри нейтральний статус, демонструє активну позицію у гуманітарних питаннях, зокрема у допомозі українським дітям. Австрійська сторона зацікавлена в участі у проєктах із будівництва шкільних бомбосховищ в Україні.

За її словами, з початку повномасштабного вторгнення Австрія надала Україні гуманітарної та фінансової допомоги на загальну суму 2,9 млрд євро. Також відзначається, що австрійський бізнес продовжує працювати в Україні.

Візит Едер-Ґічталер до Львова став її першим офіційним візитом до України. В межах поїздки вона провела низку зустрічей із представниками української влади.

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