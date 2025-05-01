22 жителя Херсонщины погибли вследствие российских обстрелов в апреле. ФОТОРЕПОРТАЖ

В апреле Россия более 1900 раз атаковала Херсонскую область, оккупанты били по домам, больницам, школам, дорогам.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Вследствие атак погибли 22 жителя Херсонщины. Еще 215 - получили ранения, среди них - 5 детей.

"Армия РФ также усиливает дроновые атаки - в апреле их было более 2600. Эти удары унесли жизни 7 человек, еще 110 - ранили. Среди пострадавших - один ребенок. Это террор, на который Россия идет сознательно, зная, что целится в гражданских. За каждой цифрой - чья-то жизнь, чья-то семья, чья-то трагедия. Светлая память погибшим. Соболезнования всем, кто потерял родных. Не простим. И не остановимся, пока не изгоним врага с нашей земли", - написал Прокудин.

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