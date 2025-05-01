Россияне 124 раза обстреляли Сумщину: ранены три человека, повреждены 16 домов

За последние сутки российские войска 124 раза обстреляли Сумскую область. Больше всего атаковали громады Сумского, Ахтырского и Шосткинского районов.

Об этом сообщает областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Сумской район

Трое жителей Сумского района ранены: одного жителя госпитализировали, сейчас он в состоянии средней тяжести. Еще двое раненых лечатся амбулаторно.

Также этой ночью враг нанес серии ударов дронами по Сумской громаде. В селе Стецковка повреждены 16 жилых домов, также нежилые здания. Жертв, к счастью, нет.

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"В то же время враг усиливает информационное давление - распространяет ложную, провокационную информацию, которая призвана дестабилизировать ситуацию и посеять панику среди мирного населения", - подчеркнул начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Также он сообщил, что ситуация с безопасностью на границе - контролируемая. Вооруженные силы Украины и все составляющие сил обороны выполняют свои задачи, держат линию обороны и не допускают прорыва врага вглубь территории области.

Начальник Сумской ОВА призвал всех доверять только официальным источникам.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 мая вражеские беспилотники атаковали Сумскую область, вследствие чего был поврежден объект промышленности в Сумской громаде.