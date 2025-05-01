УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5677 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли прикордоння Сумщини
185 1

Росіяни 124 рази обстріляли Сумщину: поранено трьох людей, пошкоджено 16 будинків

Наслідки обстрілів Сумщини

За останню добу російські війська 124 рази обстріляли Сумщину. Найбільше атакували громади Сумського, Охтирського та Шосткинського районів.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Сумський район

  • Троє мешканців Сумського району поранені: одного мешканця госпіталізували, зараз він у стані середньої важкості. Ще двоє поранених лікуються амбулаторно.
  • Також цієї ночі ворог завдав серії ударів дронами по Сумській громаді. У селі Стецьківка пошкоджені 16 житлових будинків, також нежитлові будівлі. Жертв, на щастя, немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ошукав 10 осіб, збираючи кошти для потреб ЗСУ: в Сумах викрито псевдоволонтера. ФОТО

"Водночас ворог посилює інформаційний тиск – поширює неправдиву, провокаційну інформацію, яка покликана дестабілізувати ситуацію та посіяти паніку серед мирного населення", - наголосив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Також він повідомив, що безпекова ситуація на кордоні – контрольована. Збройні Сили України та всі складові сил оборони виконують свої завдання, тримають лінію оборони й не допускають прориву ворога вглиб території області.

Начальник Сумської ОВА закликав всіх довіряти лише офіційним джерелам.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 1 травня ворожі безпілотники атакували Сумщину, внаслідок чого був пошкоджений обʼєкт промисловості у Сумській громаді.

Автор: 

обстріл (28613) Сумська область (3709) Сумський район (195) Стецьківка (2)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
01.05.2025 22:45 Відповісти
 
 