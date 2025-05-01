Росіяни 124 рази обстріляли Сумщину: поранено трьох людей, пошкоджено 16 будинків

За останню добу російські війська 124 рази обстріляли Сумщину. Найбільше атакували громади Сумського, Охтирського та Шосткинського районів.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Сумський район

Троє мешканців Сумського району поранені: одного мешканця госпіталізували, зараз він у стані середньої важкості. Ще двоє поранених лікуються амбулаторно.

Також цієї ночі ворог завдав серії ударів дронами по Сумській громаді. У селі Стецьківка пошкоджені 16 житлових будинків, також нежитлові будівлі. Жертв, на щастя, немає.

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"Водночас ворог посилює інформаційний тиск – поширює неправдиву, провокаційну інформацію, яка покликана дестабілізувати ситуацію та посіяти паніку серед мирного населення", - наголосив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Також він повідомив, що безпекова ситуація на кордоні – контрольована. Збройні Сили України та всі складові сил оборони виконують свої завдання, тримають лінію оборони й не допускають прориву ворога вглиб території області.

Начальник Сумської ОВА закликав всіх довіряти лише офіційним джерелам.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 1 травня ворожі безпілотники атакували Сумщину, внаслідок чого був пошкоджений обʼєкт промисловості у Сумській громаді.