Ошукав 10 осіб, збираючи кошти для потреб ЗСУ: в Сумах викрито псевдоволонтера. ФОТО

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми повідомлено про підозру 32-річному сум’янину, який ошукав 10 осіб.

Про це інформує пресслужба Прокуратури Сумщини, передає Цензор.НЕТ.

Яку схему вигадав шахрай із Сум

Підозрюваний, використовуючи у соцмережі акаунт іншої людини, створював оголошення про збір коштів нібито на лікування пораненого військового, купівлю авто чи іншого майна для Збройних Сил України тощо.

Донати небайдужих громадян пересилав на картки родичів чи знайомих та використовував на власні потреби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видурював у матері полеглого воїна 4000 доларів: на Львівщині Нацполіція затримала афериста. ФОТОрепортаж





Скільки грошей виманив шахрай?

Встановлено, що з травня минулого по лютий поточного року чоловік ошукав 10 осіб на суму більш як 70 тис. грн.