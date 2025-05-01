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Новини Фото Фінансові шахрайства
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Ошукав 10 осіб, збираючи кошти для потреб ЗСУ: в Сумах викрито псевдоволонтера. ФОТО

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми повідомлено про підозру 32-річному сум’янину, який ошукав 10 осіб.

Про це інформує пресслужба Прокуратури Сумщини, передає Цензор.НЕТ.

Яку схему вигадав шахрай із Сум

Підозрюваний, використовуючи у соцмережі акаунт іншої людини, створював оголошення про збір коштів нібито на лікування пораненого військового, купівлю авто чи іншого майна для Збройних Сил України тощо.

Донати небайдужих громадян пересилав на картки родичів чи знайомих та використовував на власні потреби.

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Виманював у людей гроші ніби для ЗСУ
Виманював у людей гроші ніби для ЗСУ

Скільки грошей виманив шахрай?

Встановлено, що з травня минулого по лютий поточного року чоловік ошукав 10 осіб на суму більш як 70 тис. грн.

Автор: 

шахрайство (1088) Сумська область (3709) Суми (889) ЗСУ (7569) Сумський район (192)


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...а якби ошукав 100 000 осіб - мав би елітну квартиру в Києві, елітну іномарку, двох охоронців і "волохату лапу" в СБУ, ГРУ та МВД.
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01.05.2025 19:18 Відповісти
Ти накого батон крошиш, чудило.
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01.05.2025 19:32 Відповісти
який-такий батон?!
"це фантастичне оповідання, будь яке співпадіння з реальними іменами, особами, подіями та місцями - виключно випадкові та не навмисні".
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01.05.2025 19:38 Відповісти
Суто на тих шахраїв ,які під виглядом волонтерів крадуть і не надають фінасовий звіт по надходженню та витрачанню коштів
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01.05.2025 19:41 Відповісти
на всіх, крім шокулудного. натура така в цих песиків, маленькі, нікчемні, але гівном всі вентилятори закидали.
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01.05.2025 19:51 Відповісти
І два мільйони підписників ...
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01.05.2025 19:40 Відповісти
Такие существа не имею права на жизнь в обществе людей, нужно их утилизировать, чтобы не

наплодили себе подобных.
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01.05.2025 19:38 Відповісти
ці прокурори точно інваліди по розуму! курви прокурорські, скільки голів ОВА ви паскуди притягли до відповідальності за розкрадання наших (бюджетних) коштів?! один шкарпеткооленячий кім тільки чого вартий, за мегарозкрадання гуманітарки запорізькою ОВА ні слова. а тут викрили якесь нікчемне мудило і відразу відрапортували на всю країну.
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01.05.2025 19:46 Відповісти
І на хіба ви пику цій скотинякі закриваєте ???
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01.05.2025 20:30 Відповісти
Замочіть його в туалеті. Не пускайте в суд.
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01.05.2025 20:33 Відповісти
 
 