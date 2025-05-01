Обманул 10 человек, собирая средства для нужд ВСУ: в Сумах разоблачен псевдоволонтер. ФОТО

Под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Сумы сообщено о подозрении 32-летнему сумчанину, который обманул 10 человек.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Сумщины, передает Цензор.НЕТ.

Какую схему придумал мошенник из Сум

Подозреваемый, используя в соцсети аккаунт другого человека, создавал объявления о сборе средств якобы на лечение раненого военного, покупку авто или иного имущества для Вооруженных сил Украины и тому подобное.

Донаты неравнодушных граждан пересылал на карточки родственников или знакомых и использовал на собственные нужды.

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Сколько денег выманил мошенник?

Установлено, что с мая прошлого по февраль текущего года мужчина обманул 10 человек на сумму более 70 тыс. грн.