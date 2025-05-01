РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9797 посетителей онлайн
Новости Фото Финансовые мошенничества
307 6

Обманул 10 человек, собирая средства для нужд ВСУ: в Сумах разоблачен псевдоволонтер. ФОТО

Под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Сумы сообщено о подозрении 32-летнему сумчанину, который обманул 10 человек.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Сумщины, передает Цензор.НЕТ.

Какую схему придумал мошенник из Сум

Подозреваемый, используя в соцсети аккаунт другого человека, создавал объявления о сборе средств якобы на лечение раненого военного, покупку авто или иного имущества для Вооруженных сил Украины и тому подобное.

Донаты неравнодушных граждан пересылал на карточки родственников или знакомых и использовал на собственные нужды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выманивал у матери павшего воина 4000 долларов: на Львовщине Нацполиция задержала афериста. ФОТОрепортаж

Выманивал у людей деньги якобы для ВСУ
Выманивал у людей деньги якобы для ВСУ

Сколько денег выманил мошенник?

Установлено, что с мая прошлого по февраль текущего года мужчина обманул 10 человек на сумму более 70 тыс. грн.

Автор: 

мошенничество (1227) Сумская область (3158) Сумы (1151) ВСУ (6608) Сумский район (192)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...а якби ошукав 100 000 осіб - мав би елітну квартиру в Києві, елітну іномарку, двох охоронців і "волохату лапу" в СБУ, ГРУ та МВД.
показать весь комментарий
01.05.2025 19:18 Ответить
Ти накого батон крошиш, чудило.
показать весь комментарий
01.05.2025 19:32 Ответить
який-такий батон?!
"це фантастичне оповідання, будь яке співпадіння з реальними іменами, особами, подіями та місцями - виключно випадкові та не навмисні".
показать весь комментарий
01.05.2025 19:38 Ответить
Суто на тих шахраїв ,які під виглядом волонтерів крадуть і не надають фінасовий звіт по надходженню та витрачанню коштів
показать весь комментарий
01.05.2025 19:41 Ответить
І два мільйони підписників ...
показать весь комментарий
01.05.2025 19:40 Ответить
Такие существа не имею права на жизнь в обществе людей, нужно их утилизировать, чтобы не

наплодили себе подобных.
показать весь комментарий
01.05.2025 19:38 Ответить
 
 