Выманил у матери погибшего воина 4000 долларов: на Львовщине Нацполиция задержала афериста. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полицейские в процессуальном порядке задержали афериста, заверившего мать погибшего военнослужащего, что ее сын - жив, и предложил перевести его с фронта в тыловое подразделение. Фигуранту грозит до пяти лет заключения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Оперативники управления стратегических расследований во Львовской области совместно со следователями следственного управления областной полиции разоблачили 30-летнего жителя Хмельницкой области, который мошенническим способом пытался завладеть средствами матери украинского военнослужащего.

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Пытался завладеть средствами матери военнослужащего

В начале апреля этого года женщина получила известие о гибели сына в результате вражеского обстрела его позиций. У матери сразу отобрали образцы ДНК для идентификации тела ее сына, которое доставили во Львов.

Воспользовавшись психоэмоциональным состоянием женщины, фигурант длительное время вводил ее в заблуждение - по телефону убеждал, что ее сын жив, временно находится в воинской части в Хмельницкой области. Злоумышленник заверил, что имеет влияние на военное командование и может за отдельную плату "перевести" сына из зоны боевых действий в тыловое подразделение. Свои услуги мужчина оценил в 4000 долларов.

29 апреля полицейские в Хмельницком задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения денег от матери погибшего военного. На месте происшествия изъяли 4000 долларов.

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Аферисту сообщено о подозрении

По факту мошенничества мужчине сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Кроме того, проверяется причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений.