Видурював у матері полеглого воїна 4000 доларів: на Львівщині Нацполіція затримала афериста. ФОТОрепортаж

Поліцейські у процесуальному порядку затримали афериста, який запевнив матір загиблого військовослужбовця, що її син живий і запропонував перевести його з фронту в тиловий підрозділ. Фігуранту загрожує до пʼяти років увʼязнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції викрили 30-річного мешканця Хмельниччини, який у шахрайський спосіб намагався заволодіти коштами матері українського військовослужбовця.

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Намагався заволодіти коштами матері військовослужбовця

На початку квітня цього року жінка отримала звістку про загибель сина внаслідок ворожого обстрілу його позицій. У матері одразу відібрали зразки ДНК для ідентифікації тіла її сина, яке доставили до Львова.

Скориставшись психоемоційним станом жінки, фігурант тривалий час вводив її в оману — телефоном переконував, що її син живий, тимчасово перебуває у військовій частині на Хмельниччині. Зловмисник запевнив, що має вплив на військове командування й може за окрему плату "перевести" сина з зони бойових дій до тилового підрозділу. Свої послуги чоловік оцінив у 4000 доларів.

29 квітня поліцейські у Хмельницькому затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання грошей від матері загиблого військового. На місці події вилучили 4000 доларів.

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Аферисту повідомлено про підозру

За фактом шахрайства чоловіку повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Крім того, перевіряється причетність зловмисника до скоєння аналогічних злочинів.