Видурював у матері полеглого воїна 4000 доларів: на Львівщині Нацполіція затримала афериста. ФОТОрепортаж
Поліцейські у процесуальному порядку затримали афериста, який запевнив матір загиблого військовослужбовця, що її син живий і запропонував перевести його з фронту в тиловий підрозділ. Фігуранту загрожує до пʼяти років увʼязнення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції викрили 30-річного мешканця Хмельниччини, який у шахрайський спосіб намагався заволодіти коштами матері українського військовослужбовця.
Намагався заволодіти коштами матері військовослужбовця
На початку квітня цього року жінка отримала звістку про загибель сина внаслідок ворожого обстрілу його позицій. У матері одразу відібрали зразки ДНК для ідентифікації тіла її сина, яке доставили до Львова.
Скориставшись психоемоційним станом жінки, фігурант тривалий час вводив її в оману — телефоном переконував, що її син живий, тимчасово перебуває у військовій частині на Хмельниччині. Зловмисник запевнив, що має вплив на військове командування й може за окрему плату "перевести" сина з зони бойових дій до тилового підрозділу. Свої послуги чоловік оцінив у 4000 доларів.
29 квітня поліцейські у Хмельницькому затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання грошей від матері загиблого військового. На місці події вилучили 4000 доларів.
Аферисту повідомлено про підозру
За фактом шахрайства чоловіку повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Крім того, перевіряється причетність зловмисника до скоєння аналогічних злочинів.
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