За $5 тис. обіцяв влаштувати на службу в ГУР МО: поліція у Києві затримала чоловіка. ФОТОрепортаж
У Києві затримано зловмисника, який обіцяв "працевлаштувати" чоловіка в ГУР МО.
Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
Правоохоронці затримали 38-річного жителя столиці, який не мав до ГУР жодного відношення. Кошти він брав за посвідчення невстановленого зразка, запевняючи клієнта у їх дійсності.
"Зловмисник пообіцяв посприяти "зарахуванню" чоловіка до штату одного з військових підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України для отримання службового посвідчення, яке дозволить власнику безперешкодно проїжджати блок-пости, пересуватися містом та уникнути контролю з боку ТЦК.
Для "оформлення" на службу наказав передати йому пакет документів. За таку послугу забажав отримати 5000 доларів. Гроші брав частинами: спочатку аванс – 3000 доларів, а залишок після отримання документа", - йдеться в повідомленні.
Щоб переконати "клієнта" чоловік демонстрував власні документи, які нагадували посвідчення ГУР МО лише візуально. Насправді ж відношення до розвідувального органу Міноборони зловмисник не мав і жодного посвідчення там не отримував.
Під час зустрічі фігурант передав клієнту посвідчення невстановленого зразка та отримав від нього 2000 доларів - другої частини від домовленої суми.
"Одразу після передачі грошей, за підтримки працівників відділу швидкого реагування ДВБ, поліцейські затримали правопорушника
У фігуранта провели обшуки та вилучили докази, протиправної діяльності. Зокрема, печатки і відтиски печаток установ різних військових підрозділів з ознаками підробки, а також посвідчення громадської організації, що візуально нагадувало документи військового відомства. Вилучене було направлено на експертне дослідження, за результатами якого діям правопорушника буде надана додаткова правова оцінка", - додали у поліції.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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