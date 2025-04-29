За $5 тыс. обещал устроить на службу в ГУР МО: полиция в Киеве задержала мужчину. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве задержан злоумышленник, который обещал "трудоустроить" мужчину в ГУР МО.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители задержали 38-летнего жителя столицы, который не имел к ГУР никакого отношения. Средства он брал за удостоверение неустановленного образца, уверяя клиента в их действительности.

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"Злоумышленник пообещал посодействовать "зачислению" мужчины в штат одного из военных подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины для получения служебного удостоверения, которое позволит владельцу беспрепятственно проезжать блок-посты, передвигаться по городу и избежать контроля со стороны ТЦК.

Для "оформления" на службу приказал передать ему пакет документов. За такую услугу пожелал получить 5000 долларов. Деньги брал частями: сначала аванс - 3000 долларов, а остаток после получения документа", - говорится в сообщении.

Чтобы убедить "клиента" мужчина демонстрировал собственные документы, которые напоминали удостоверение ГУР МО только визуально. На самом деле отношение к разведывательному органу Минобороны злоумышленник не имел и никакого удостоверения там не получал.

Во время встречи фигурант передал клиенту удостоверение неустановленного образца и получил от него 2000 долларов - второй части от условленной суммы.

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"Сразу после передачи денег, при поддержке сотрудников отдела быстрого реагирования ДВБ, полицейские задержали правонарушителя

У фигуранта провели обыски и изъяли доказательства, противоправной деятельности. В частности, печати и оттиски печатей учреждений различных военных подразделений с признаками подделки, а также удостоверение общественной организации, что визуально напоминало документы военного ведомства. Изъятое было направлено на экспертное исследование, по результатам которого действиям правонарушителя будет дана дополнительная правовая оценка", - добавили в полиции.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

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