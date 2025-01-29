Изготовляли "документы" моряков и переправляли уклонистов за границу: разоблачены две женщины на Одесщине. ФОТОрепортаж

В Одесской области правоохранители ликвидировали канал переправки военнообязанных мужчин через государственную границу по поддельным документам моряков. Сообщено о подозрении двум организаторам незаконной схемы 62 и 65 лет.

Об этом сообщила полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что женщины за денежное вознаграждение изготавливали фиктивные свидетельства о прохождении профессиональной подготовки и удостоверения моряка мужчинам, которые подлежат мобилизации, и устраивали их на морские суда. "Клиентам" это давало возможность покинуть страну под видом членов экипажа.

Правоохранители задокументировали "трудоустройство" злоумышленницами одного из военнообязанных украинцев матросом на грузовое судно, которое курсировало по странам Евросоюза.

Стоимость своих "услуг" женщины оценили в более шести тысяч долларов.

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Правоохранители провели ряд обысков по местам жительства и пребывания фигуранток.

Изъяли средства в сумме более 180 тысяч долларов, мобильные телефоны, документы, автомобили и другие вещи, которые представляют интерес для следствия.

На основании собранных доказательств фигуранткам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного Кодекса Украины - в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководстве такими действиями, а также содействии их совершению советами, указаниями, предоставлением средств, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, а также по ч. 3 ст. 358 того же кодекса - в подделке официального документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, с целью использования его другим лицом, по предварительному сговору группой лиц.

Максимальное наказание за эти преступления - лишение свободы на срок до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Полицейские устанавливают полный круг лиц, причастных к этой схеме.

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