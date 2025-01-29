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В ТЦК Харькова заблокирована новая схема уклонения от мобилизации, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР заблокировали очередную схему уклонения от мобилизации через якобы изменение места жительства в одном из Харьковских ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По оперативной информации, желающим уклониться от службы предлагали официально перевестись на учет в подчиненный фигурантам ТЦК, якобы из-за изменения места жительства.

Для этого даже не нужно было ходить в военкомат, ведь все документы заполняли без присутствия "клиента". Далее мужчинам каждый месяц выдавали повестки, с которыми можно было свободно передвигаться по городу.

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ухилення від мобілізації
ухилення від мобілізації
ухилення від мобілізації
ухилення від мобілізації

За перевод в нужный ТЦК и ежемесячную выдачу соответствующих повесток военнообязанный должен был заплатить 70 тыс. гривен.

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Работники ГБР задержали посредника, которого организаторы сделки направили получить деньги от очередного уклониста. Сам фигурант также уклонялся от службы с помощью такой же схемы.

Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Проверяются действия работников ТЦК, в том числе руководящего звена. Проведен ряд обысков, в том числе в терцентре комплектования. Изъяты документы на новых "клиентов", которые сейчас изучаются.

Автор: 

Харьков (7551) мобилизация (2807) ГБР (3038) уклонисты (918) Харьковская область (1040) Харьковский район (320)


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Топ комментарии
+3
Нормальна ситуація, відповідальні за мобілізацію, наживаються на ухилянтах і в цей же час не виконують плани по мобілізації, тоді питання, а чи приземлене керівництво держави і ТЦК, чи кожні самі по-собі?
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29.01.2025 11:25
+3
Ще вчора видавали на вільне пересування країною, а вже сьогодні лише містом. Потужний прогрес.
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29.01.2025 11:26
+2
Блін. Я вже подумав хабарі заблокували.
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29.01.2025 11:20
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Блін. Я вже подумав хабарі заблокували.
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29.01.2025 11:20 Ответить
Нормальна ситуація, відповідальні за мобілізацію, наживаються на ухилянтах і в цей же час не виконують плани по мобілізації, тоді питання, а чи приземлене керівництво держави і ТЦК, чи кожні самі по-собі?
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29.01.2025 11:25 Ответить
і скільки часу працював абонемент на 70к?
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29.01.2025 11:26 Ответить
Месяц.
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29.01.2025 11:35 Ответить
там сказано "щомісячну видачу", але хз скільки діє 70к...якщо місяць, то це *****
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29.01.2025 11:45 Ответить
до моменту затримання організаторів...
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30.01.2025 08:07 Ответить
Ще вчора видавали на вільне пересування країною, а вже сьогодні лише містом. Потужний прогрес.
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29.01.2025 11:26 Ответить
Можна і самому ту повістку надрукувати на принтері, знаючи звання та прізвище воєнкума на поточний момент. У них повістки 100 % без QR кода, а це виходить фуфло, просто папірець з підписом і печаткою. Я в фотошопі такий бланк намалюю за 15 хвилин, не відрізниш від справжнього
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29.01.2025 11:55 Ответить
Далі чоловікам кожного місяця видавали повістки, з якими можна було вільно пересуватися містом. (c)

Щось є в цій фразі, щось схоже на дискредитацію...
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29.01.2025 11:57 Ответить
Друге фото супер. Хотілося б бачити таке затримання мажорів!
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29.01.2025 12:51 Ответить
73% населення цього не схвалять. Не за це вони голосували в 2019.
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29.01.2025 13:32 Ответить
>70 тис. гривень
Таких сажать надо, ну нельзя же так демпинговать, пацаны не поймут.
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30.01.2025 08:13 Ответить
Еще и в гривнах, как будто не на Украине живем. Ну куда их потом складывать, уже места нет.
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30.01.2025 08:15 Ответить
 
 