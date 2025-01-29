В ТЦК Харькова заблокирована новая схема уклонения от мобилизации, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР заблокировали очередную схему уклонения от мобилизации через якобы изменение места жительства в одном из Харьковских ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По оперативной информации, желающим уклониться от службы предлагали официально перевестись на учет в подчиненный фигурантам ТЦК, якобы из-за изменения места жительства.

Для этого даже не нужно было ходить в военкомат, ведь все документы заполняли без присутствия "клиента". Далее мужчинам каждый месяц выдавали повестки, с которыми можно было свободно передвигаться по городу.

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За перевод в нужный ТЦК и ежемесячную выдачу соответствующих повесток военнообязанный должен был заплатить 70 тыс. гривен.

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Работники ГБР задержали посредника, которого организаторы сделки направили получить деньги от очередного уклониста. Сам фигурант также уклонялся от службы с помощью такой же схемы.

Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Проверяются действия работников ТЦК, в том числе руководящего звена. Проведен ряд обысков, в том числе в терцентре комплектования. Изъяты документы на новых "клиентов", которые сейчас изучаются.