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Намагався виїхати за кордон за фальшивими документами: Затримано псевдовійськового на Буковині, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Громадянин України за підробленими документами військовослужбовця Збройних Сил України намагався незаконно виїхати за кордон, його затримали прикордонники Чернівецького загону.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі до міжнародного пункту пропуску "Порубне" прибув 27-річний житель Івано-Франківської області. Під час проходження паспортного контролю чоловік зазначив, що є чинним військовослужбовцем ЗСУ, зараз перебуває у відпустці та прямує на відпочинок до Польщі", - розповіли в ДПСУ.

Зазначається, що для підтвердження законності виїзду за кордон псевдоофіцер надав копію службового посвідчення, завіреного нотаріусом, відпускний квиток та інші необхідні документи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Виготовляли "документи" моряків та переправляли ухилянтів за кордон: викрито двох жінок на Одещині. ФОТОрепортаж

Затримано псевдовійськового на кордоні

Однак після проведення поглибленої перевірки за допомогою спецтехніки прикордонники встановили, що надані документи містять ознаки повної підробки.

Також в ході подальшої роботи та взаємодії з представниками ЗС України охоронці кордону з’ясували, що у зазначеній військовій частині відсутні відомості про проходження служби зазначеною посадовою особою.

Повідомляється, що після оформлення відповідних документів чоловіка передали співробітникам Національної поліції та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів".

Також дивіться: В Україні заблокували підпільну "фабрику" підробних документів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Затримано псевдовійськового на кордоні

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5925) кордон (4750) підробка (437) ухилянти (872)


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Топ коментарі
+4
Ти не кращий. Вірішуй за себе і не нявчи.
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11.03.2025 17:23
+3
Ухилянт думає шо кацапами нехай лохи воюють, а я нє лох. А вияволось шо лох кончений.
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11.03.2025 16:36
+3
Если из страны уезжают, то виновата страна.
Если границы закрыты на выезд во время военного положения, то это беспредел.
Если меньшинство или большинство считает людей, бегущих от войны, ужаса и смерти - "ухылянтами", то пусть откроют границы и останутся только белые, пушистые, хорошие, не ухылянты. Воюют за свои виллы, мерседесы, богатства.
"Сытый голодного не поймёт" (с.)
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11.03.2025 16:39
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Ухилянт думає шо кацапами нехай лохи воюють, а я нє лох. А вияволось шо лох кончений.
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11.03.2025 16:36 Відповісти
Ні, він жити хоче.
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11.03.2025 16:40 Відповісти
А хлопці в окопах значить не хочуть жити?
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11.03.2025 17:04 Відповісти
То треба всіх в окопи? Людина зробила свій вибір.
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11.03.2025 17:17 Відповісти
А всі в окопах не помістяться. Але треба виконати свій Конституційний обов'язок. Прийти в ТЦК, отримати повістку на комісію, потім її пройти. А коли буде в тобі нагода для служби у війську тобі вручать бойову повістку. І то не на передову, а на підготовку. Нахрена на передовій потрібен якийсь необстріляний бовдур?
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11.03.2025 19:34 Відповісти
А ти спитай командирів, чому вони необстріляних бовдурів кидають. І якщо влада порушує конституцію, дискримінуючи велику частину населення, та обмежуючи права. А народ в більшості це підтримує, то нах таку владу і такий народ.
То для чого людину, яка не хоче воювати, насильно пхати туди? Щоб він при першій ж можливості пішов в сзч? Чи щоб здав позиції кацапам?
А ти виконав конституційний обовʼязок?
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11.03.2025 19:45 Відповісти
Ухилянт завжди шукає собі виправдання.
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11.03.2025 19:53 Відповісти
Ти де неухилянт? Сподіваюсь в зсу?
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11.03.2025 20:20 Відповісти
Я на заслуженому відпочинку. Більше 40 років трудового стажу + 2 роки служби в армії. На жаль боронити Україну не маю можливості, вік та здоров'я. Не беруть таких. Але навіть з своєї пенсії кожен місяць одну тисячу донатю на ЗСУ. Більше не можу, треба купувати ліки, платити квартплату та зе щось і їсти, щоб дожити до Перемоги ьа до гибелі *****. Ще питання є?
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11.03.2025 20:36 Відповісти
Що не можеш? Картоплю можете чистити на кухні. По крайній мірі так моєму батькові казали в лікарні. У нього в загальному два інсульти + ішемічний нещодавно, грижа вдруге, остеохондроз, слабке серце, мікроінсульт та мікроінфаркт. Так що не треба шукати виправдовувань. До речі, зі мною в бригаді був чоловік у якого були інфаркт та інсульт. І нічого, пив таблетки, носив воду, на кухні в наряди ходив.
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11.03.2025 21:21 Відповісти
А ти мабуть з окопа строчиш? Чи десь пристроявся в самообороні глибоко в тилу та автами торгуєш з пільговою розтаможкою? А батька після інсультів та інфарктів картошку чистити послав?
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11.03.2025 21:37 Відповісти
Я придатний до тилових. І на відміну від тебе жодного разу взятку не дав.
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11.03.2025 21:53 Відповісти
Значить батька старого з такими хворобами на фронт відправив, а сам в тилу тушонку жреш?
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11.03.2025 22:12 Відповісти
Боже, яке кончене. Читати навчись.
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11.03.2025 22:14 Відповісти
А то такі пенсіонери сидять на дивані, і тільки посилають всіх на війну, ще й клеймо ставлять. Не можете, сидіть тихо і керуйте чужими життями.
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11.03.2025 21:24 Відповісти
Життів Героїв, які його віддали і за Україну дійсно жаль. Вічна їм пам'ять та уклін в ноги. А ухилянтів які тонуть в Тисі не жаль. Так шо заткни свою пельку.
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11.03.2025 21:41 Відповісти
Не вирішуй як кому жити і що робити.
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11.03.2025 21:54 Відповісти
Йди у військо та батька не сором. Він після інсультів та інфарктів картоплю чисте хлопцям, а ти ходиш позавуглами та пиво смокчиш. До речі, мій син вже третій рік на війні. Мені за нього не соромно.
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11.03.2025 22:09 Відповісти
Читай!!! Казав лікар, схожий на тебе.
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11.03.2025 22:15 Відповісти
На відміну від тебе я читати вмію. Тобі ж сподобалось те шо твоєму батькові якийсь неадекват таке говорив то ти і на мене почав приміряти ним сказане. А я тобі бовдуру просто дав можливісь переосмислити тобою ж сказане. Ти навіть і не зрозумів, ''вояка'' криса тилова. Хоча зрозуміло що і це ти просто придумав. Ухилянт херовий. Я в свій час таких як ти на раз на чисту воду виводив.
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11.03.2025 22:22 Відповісти
Ахаха. Кого ти там виводив? Похер на тебе.
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11.03.2025 22:25 Відповісти
Посмійся дурнику. Ухилянт серливий.
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11.03.2025 22:27 Відповісти
Ухилянт це ти. А я в зсу. Візьми автомат піди заміни свого сина. А не строчиш нісенітниці на цензорі.
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11.03.2025 22:48 Відповісти
Ти тилова криса яка тільки штани протирає та тушонку пиндить. А сина мого не трож, **** тилова. Якби в мене була можливість я б не поміняти його пішов, а допомагати йому робити те, що й повинен робити справжній чоловік. А в тилу і жінки та старики, яким ще Бог залишив трохи здоров'я, справляться. Мені, на жаль він такої можливості не дав.
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11.03.2025 23:01 Відповісти
На відміну від тебе, і таких лікарів які посилали мого хворого батька картоплю чистити, я жодного разу не крав. А тиловий я тому що маю обмеження по здоровʼю. І не тобі мене судити.
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11.03.2025 23:05 Відповісти
А так ти молодий і обмежений в тилу, а старики такі як я яким вже під 70 років повинні йти на передову картоплю чистити та воду носити. А ти в тилу на всьому готовому тушонку жерти? Я тебе правильно зрозумів?
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11.03.2025 23:12 Відповісти
Так. Щось не подобається? Звернись до президента.
P.S.: не люблю тушонку.
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11.03.2025 23:18 Відповісти
Брешиш. Жреш її відрами
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11.03.2025 23:41 Відповісти
Я зрозумів. Ти звичайний зебот підліток, який заробляє собі на хот дог)
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11.03.2025 23:44 Відповісти
Нійуха ти не зрозумів. В тебе немає чим
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12.03.2025 07:34 Відповісти
Ти не кращий. Вірішуй за себе і не нявчи.
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11.03.2025 17:23 Відповісти
Значить захистити свою родину від кацапсячої навали сцикотно? Нехай інші ризикують життям? А ти за спідницею пересидиш?
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11.03.2025 19:36 Відповісти
Не ведись на цього бота болотного фсбшного!!!
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11.03.2025 21:26 Відповісти
Если из страны уезжают, то виновата страна.
Если границы закрыты на выезд во время военного положения, то это беспредел.
Если меньшинство или большинство считает людей, бегущих от войны, ужаса и смерти - "ухылянтами", то пусть откроют границы и останутся только белые, пушистые, хорошие, не ухылянты. Воюют за свои виллы, мерседесы, богатства.
"Сытый голодного не поймёт" (с.)
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11.03.2025 16:39 Відповісти
якщо не повезе, то присудять 17 тисяч штрафу, а якщо повезе - то перечекає два роки, а там трамп за цей час і війну закінчить.
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11.03.2025 16:41 Відповісти
главно дєло щоб його виборчого права не позбавили, бо йому ще нову владу нам вибирати.
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11.03.2025 16:43 Відповісти
Правильні ухилянти завше переможуть неправильних!
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11.03.2025 17:29 Відповісти
А нотаріус?...
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11.03.2025 19:35 Відповісти
 
 