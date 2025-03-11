Намагався виїхати за кордон за фальшивими документами: Затримано псевдовійськового на Буковині, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Громадянин України за підробленими документами військовослужбовця Збройних Сил України намагався незаконно виїхати за кордон, його затримали прикордонники Чернівецького загону.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі до міжнародного пункту пропуску "Порубне" прибув 27-річний житель Івано-Франківської області. Під час проходження паспортного контролю чоловік зазначив, що є чинним військовослужбовцем ЗСУ, зараз перебуває у відпустці та прямує на відпочинок до Польщі", - розповіли в ДПСУ.
Зазначається, що для підтвердження законності виїзду за кордон псевдоофіцер надав копію службового посвідчення, завіреного нотаріусом, відпускний квиток та інші необхідні документи.
Однак після проведення поглибленої перевірки за допомогою спецтехніки прикордонники встановили, що надані документи містять ознаки повної підробки.
Також в ході подальшої роботи та взаємодії з представниками ЗС України охоронці кордону з’ясували, що у зазначеній військовій частині відсутні відомості про проходження служби зазначеною посадовою особою.
Повідомляється, що після оформлення відповідних документів чоловіка передали співробітникам Національної поліції та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів".
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То для чого людину, яка не хоче воювати, насильно пхати туди? Щоб він при першій ж можливості пішов в сзч? Чи щоб здав позиції кацапам?
А ти виконав конституційний обовʼязок?
P.S.: не люблю тушонку.
Если границы закрыты на выезд во время военного положения, то это беспредел.
Если меньшинство или большинство считает людей, бегущих от войны, ужаса и смерти - "ухылянтами", то пусть откроют границы и останутся только белые, пушистые, хорошие, не ухылянты. Воюют за свои виллы, мерседесы, богатства.
"Сытый голодного не поймёт" (с.)