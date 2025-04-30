Інсценував своє "зникнення безвісти", щоб родина отримала 1 млн грн: затримано дезертира на Прикарпатті, - ДБР. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Служби безпеки України викрили злочинну схему незаконного отримання державних виплат, призначених родинам безвісти зниклих військовослужбовців. Повідомлено про підозру трьом особам: військовослужбовцю - дезертиру, його матері та брату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.

За даними слідства, наприкінці серпня 2023 року військовослужбовець самовільно залишив місце служби на Луганщині, про що одразу повідомив своїх родичів. У військовій частині його визнали безвісти зниклим, чим скористався брат, запропонувавши інсценувати зникнення заради незаконного збагачення.

Поки військовослужбовець переховувався, його мати та брат ввели в оману командування підрозділу та подали документи для оформлення компенсації як сім’ї безвісти зниклого. З жовтня 2023 по листопад 2024 року родина незаконно отримала майже 1 мільйон гривень державної допомоги.

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Крім того, брат дезертира скористався ситуацією, щоб звільнитися зі служби. Він написав заяву про зникнення родича на фронті, на підставі якої самостійно припинив військову службу.

Правоохоронці викрили злочинну схему та провели обшуки в Івано-Франківську, де виявили відповідні документи та самого "зниклого" військовослужбовця.

Усіх трьох затримано. Вони підозрюються у шахрайстві, вчиненому групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України).

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Додатково одному з братів повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України), іншому – в ухиленні від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкції зазначених статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Усім трьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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