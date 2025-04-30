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Инсценировал свое "исчезновение без вести", чтобы семья получила 1 млн грн: задержан дезертир на Прикарпатье, - ГБР. ФОТО

Работники Государственного бюро расследований при содействии Службы безопасности Украины разоблачили преступную схему незаконного получения государственных выплат, предназначенных семьям без вести пропавших военнослужащих. Сообщено о подозрении трем лицам: военнослужащему - дезертиру, его матери и брату.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, в конце августа 2023 года военнослужащий самовольно оставил место службы на Луганщине, о чем сразу сообщил своим родственникам. В воинской части его признали без вести пропавшим, чем воспользовался брат, предложив инсценировать исчезновение ради незаконного обогащения.

Пока военнослужащий скрывался, его мать и брат ввели в заблуждение командование подразделения и подали документы для оформления компенсации как семьи без вести пропавшего. С октября 2023 по ноябрь 2024 года семья незаконно получила почти 1 миллион гривен государственной помощи.

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ГБР задержало дезертира, который инсценировал свое исчезновение ради денег

Кроме того, брат дезертира воспользовался ситуацией, чтобы уволиться со службы. Он написал заявление об исчезновении родственника на фронте, на основании которого самостоятельно прекратил военную службу.

Правоохранители разоблачили преступную схему и провели обыски в Ивано-Франковске, где обнаружили соответствующие документы и самого "пропавшего" военнослужащего.

Все трое задержаны. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

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Дополнительно одному из братьев сообщено о подозрении в дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины), другому - в уклонении от военной службы путем обмана в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Всем трем фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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ГБР задержало дезертира, который инсценировал свое исчезновение ради денег

Автор: 

Ивано-Франковск (830) мошенничество (1226) дезертирство (332) ГБР (2994) СОЧ (69)


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Якщо б його знайшли на Пасху, прям можна було б йому так і сказати: "Христос воскрес!!!"
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30.04.2025 15:53 Ответить
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30.04.2025 16:08 Ответить
Та ото ж... Лохонувся ХВйодорович. Так би мульйон Людка отримала б...
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30.04.2025 17:20 Ответить
Класичне бидло .
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30.04.2025 16:11 Ответить
Буковєльські потєряшкі тепер у тренді.
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30.04.2025 16:29 Ответить
Блин, схематоз ещё тот. То есть в ВЧ беспорядок полнейший? Мужичок в СОЧ подался, а его в без вести пропавших записали? Если случайно - это бардак. А если с целью не портить статистику - это заведомая ложь. Но что-то про ВЧ особо ничего не говорится.
А если серьёзно:
Очень подлый и одновременно тупой поступок со стороны семейки.
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30.04.2025 16:34 Ответить
 
 