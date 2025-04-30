Инсценировал свое "исчезновение без вести", чтобы семья получила 1 млн грн: задержан дезертир на Прикарпатье, - ГБР. ФОТО

Работники Государственного бюро расследований при содействии Службы безопасности Украины разоблачили преступную схему незаконного получения государственных выплат, предназначенных семьям без вести пропавших военнослужащих. Сообщено о подозрении трем лицам: военнослужащему - дезертиру, его матери и брату.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, в конце августа 2023 года военнослужащий самовольно оставил место службы на Луганщине, о чем сразу сообщил своим родственникам. В воинской части его признали без вести пропавшим, чем воспользовался брат, предложив инсценировать исчезновение ради незаконного обогащения.

Пока военнослужащий скрывался, его мать и брат ввели в заблуждение командование подразделения и подали документы для оформления компенсации как семьи без вести пропавшего. С октября 2023 по ноябрь 2024 года семья незаконно получила почти 1 миллион гривен государственной помощи.

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Кроме того, брат дезертира воспользовался ситуацией, чтобы уволиться со службы. Он написал заявление об исчезновении родственника на фронте, на основании которого самостоятельно прекратил военную службу.

Правоохранители разоблачили преступную схему и провели обыски в Ивано-Франковске, где обнаружили соответствующие документы и самого "пропавшего" военнослужащего.

Все трое задержаны. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

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Дополнительно одному из братьев сообщено о подозрении в дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины), другому - в уклонении от военной службы путем обмана в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Всем трем фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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