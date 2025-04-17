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Новости Подростки убили парня в Ивано-Франковске
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Убийство 19-летнего юноши в Ивано-Франковске: сообщено о подозрении третьему подростку, - Нацполиция

правоохранители сообщили о подозрениях в убийстве парня двум несовершеннолетним

Полиция сообщила о подозрении третьему несовершеннолетнему по делу об убийстве 19-летнего жителя Ивано-Франковска, которое произошло в ночь на 16 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, трое подростков совершили умышленное убийство с особой жестокостью - они нанесли многочисленные ножевые ранения потерпевшему и пытались скрыть его тело на окраине города. Следователи инкриминируют им пункты 4 и 12 части 2 статьи 115 УК (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц).

Двум 14-летним фигурантам уже избрали меру пресечения - содержание под стражей. Вопрос относительно третьего подростка решается.

Ранее сообщалось, что полиция Ивано-Франковской области установила несовершеннолетних, причастных к убийству местного жителя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Физическая расправа и применение пневматического оружия: Полиция расследует конфликт между четырьмя несовершеннолетними и 18-летним юношей в Конотопе

Автор: 

Ивано-Франковск (830) подростки (444) Нацполиция (16459) убийство (6484) Ивано-Франковская область (920) Ивано-Франковский район (10)


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Топ комментарии
+6
взагалі то підлітки, які спокійно можуть добивати ножами живу людину та ще й ту, яку знали - набагато небезпечніші за будь-якого хижака, якого б після нападу застрелили б і не чікалися. Я навіть уявити не можу, що у них в голові. Хлопець же не одразу помер, він мабуть намагався втекти, просився, плакав - а вони як... не знаю навіть як шо. Вони не повинні ніколи вийти на волю. Вони виродки
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17.04.2025 17:26
+3
Може це суб'єктивно, але ось подібної гопоти побільшало майже на порядок, особливо у вечірній час
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17.04.2025 17:14
+3
Де ви бачите комендантську годину,це для заробляння грошей,а так все як було.
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17.04.2025 17:27
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Може це суб'єктивно, але ось подібної гопоти побільшало майже на порядок, особливо у вечірній час
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17.04.2025 17:14 Ответить
Нема комендантської години, та "комендантська" година, що діє повна порнографія, тому і вбивства...
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17.04.2025 17:17 Ответить
По Львову майже щодня новини - у центрі нажираються та мордобої у малоліток
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17.04.2025 19:09 Ответить
взагалі то підлітки, які спокійно можуть добивати ножами живу людину та ще й ту, яку знали - набагато небезпечніші за будь-якого хижака, якого б після нападу застрелили б і не чікалися. Я навіть уявити не можу, що у них в голові. Хлопець же не одразу помер, він мабуть намагався втекти, просився, плакав - а вони як... не знаю навіть як шо. Вони не повинні ніколи вийти на волю. Вони виродки
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17.04.2025 17:26 Ответить
- у 2000 році в Івано-Франківську троє підлітків (14, 15 та 16 років) записалися до клубу кульової стрільби, трахо навчилися стріляти, застрелили тренера, викрали зброю, на таксі приїхали до Львова, вбили таксіста, винайняли квартиру та щоби не розраховуватися за найом житла через день застрели 35 річну власницю цього житла, у якої залишилося двоє маленьких дітей. за вироком суду ці упирі отримали по 10 років колонії
- у 2001 році у Львові двоє підлітків 14 років швейними ножицями відрізали голову 12-річному хлопчику - цим істотам просто було цікаво, чи зможуть вони відрізати ножицями голову дитині. за вироком суду отримали до 10 років у колонії
так дичь була завжди, вона повторюється, на жаль...
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17.04.2025 17:39 Ответить
кошмар
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17.04.2025 17:43 Ответить
хз, чи уся справа тут тіко у вихованні...
у 1997 році неповнолітній син молотком забив на смерть свою маму, яка виховувала його сама та жила заради нього, тіко за те, що не дала йому 15 копійок, яких не вистачало йому, шоби похмелитися...
усі згадані істоти зараз на волі
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17.04.2025 17:48 Ответить
Я думаю що справа не тільки у вихованні а й гуманності нашого законодавства.Можливо такі злочини і були при совітах але це була рідкість.За таке вбивство(група осіб,за попередньою змовою) давати 25 років,тому що їх людьми назвати важко а пенітенціарна система їх точне не перевиховає,хіба навчить як приховувати сліди майбутніх вбивств.Ці виродки катували хлопця,викололи очі ножем.Таких "людей" потрібно ізолювати від суспільства а не перевиховувати.Довічне було б найкращим варіантом.
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17.04.2025 21:40 Ответить
Де ви бачите комендантську годину,це для заробляння грошей,а так все як було.
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17.04.2025 17:27 Ответить
14 років...
оце дєтішки, навіть кацапи будуть в шокє
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17.04.2025 17:56 Ответить
а ти думаєш там такого чи ще гіршого немає? якщо тобі цікваве життя на болотах, то поцікався їхніми якимись новинами, думаю і "цікавіші" історії знайдеш.
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17.04.2025 22:17 Ответить
ага, то наші знайшли з кого брати приклад
ясно, чаво ж не понять, моргерштерна і про пісюхи майже уся підліткова прослойка слухає
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17.04.2025 22:19 Ответить
тут не в прикладі справа, а у вихованні і середовищі, мені, наприклад, цікава їх мотивація, чому вони це зробили
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17.04.2025 22:27 Ответить
Ви ще не бачили як малолєтки малювали свої недорозвинені органи на руках хлопця, поливали кока-колою, олією, сирі яйця об голову розбивали , посипали мукою, тощо, творили діч
Нелюдська поведінка, і навіть не тваринна. Це виродки, яким приємно мати безмежну владу над кимось. Садисти.

@UA_Peacemaker
@UaPeacemaker
·
15 квіт.
У мережі поширюють відео,де молодий чоловік креативно підійшов до збору коштів для ЗСУ.
Він пожертвував собою заради заохочення суспільства донатити для війська.
Хто він, хто ініціатор-не повідомляється.
Однак можна побачити міру деградації населення, вихованого кварталом.
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17.04.2025 22:33 Ответить
 
 