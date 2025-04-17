Убийство 19-летнего юноши в Ивано-Франковске: сообщено о подозрении третьему подростку, - Нацполиция
Полиция сообщила о подозрении третьему несовершеннолетнему по делу об убийстве 19-летнего жителя Ивано-Франковска, которое произошло в ночь на 16 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, трое подростков совершили умышленное убийство с особой жестокостью - они нанесли многочисленные ножевые ранения потерпевшему и пытались скрыть его тело на окраине города. Следователи инкриминируют им пункты 4 и 12 части 2 статьи 115 УК (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц).
Двум 14-летним фигурантам уже избрали меру пресечения - содержание под стражей. Вопрос относительно третьего подростка решается.
Ранее сообщалось, что полиция Ивано-Франковской области установила несовершеннолетних, причастных к убийству местного жителя.
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- у 2001 році у Львові двоє підлітків 14 років швейними ножицями відрізали голову 12-річному хлопчику - цим істотам просто було цікаво, чи зможуть вони відрізати ножицями голову дитині. за вироком суду отримали до 10 років у колонії
так дичь була завжди, вона повторюється, на жаль...
у 1997 році неповнолітній син молотком забив на смерть свою маму, яка виховувала його сама та жила заради нього, тіко за те, що не дала йому 15 копійок, яких не вистачало йому, шоби похмелитися...
усі згадані істоти зараз на волі
оце дєтішки, навіть кацапи будуть в шокє
ясно, чаво ж не понять, моргерштерна і про пісюхи майже уся підліткова прослойка слухає
Нелюдська поведінка, і навіть не тваринна. Це виродки, яким приємно мати безмежну владу над кимось. Садисти.
@UA_Peacemaker
@UaPeacemaker
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15 квіт.
У мережі поширюють відео,де молодий чоловік креативно підійшов до збору коштів для ЗСУ.
Він пожертвував собою заради заохочення суспільства донатити для війська.
Хто він, хто ініціатор-не повідомляється.
Однак можна побачити міру деградації населення, вихованого кварталом.