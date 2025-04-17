Убийство 19-летнего юноши в Ивано-Франковске: сообщено о подозрении третьему подростку, - Нацполиция

Полиция сообщила о подозрении третьему несовершеннолетнему по делу об убийстве 19-летнего жителя Ивано-Франковска, которое произошло в ночь на 16 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, трое подростков совершили умышленное убийство с особой жестокостью - они нанесли многочисленные ножевые ранения потерпевшему и пытались скрыть его тело на окраине города. Следователи инкриминируют им пункты 4 и 12 части 2 статьи 115 УК (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц).

Двум 14-летним фигурантам уже избрали меру пресечения - содержание под стражей. Вопрос относительно третьего подростка решается.

Ранее сообщалось, что полиция Ивано-Франковской области установила несовершеннолетних, причастных к убийству местного жителя.

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