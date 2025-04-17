Физическая расправа и применение пневматического оружия: Полиция расследует конфликт между четырьмя несовершеннолетними и 18-летним юношей в Конотопе
В Конотопе полиция расследует дело хулиганства с участием несовершеннолетних. Начато уголовное производство по факту грубого нарушения общественного порядка, что сопровождалось насилием и применением оружия.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, инцидент произошел вечером 16 апреля на территории мемориального комплекса в городе Конотоп. По предварительной информации, между группой несовершеннолетних лиц, среди которых трое 17-летних парней и 14-летняя девушка, и 18-летним юношей возникла ссора. Конфликт перерос в физическую расправу и применение против потерпевшего пневматического оружия. Все это снимали на мобильный телефон.
В полиции рассказали, что во время следственных действий изъято оружие, из которого осуществлялись выстрелы, а также гаджет с видеозаписью событий и другие вещественные доказательства.
Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия). Устанавливаются роли каждого из участников события и все обстоятельства совершенного правонарушения.
Сообщается, что назначен ряд экспертиз, по результатам которых будут сделаны окончательные выводы относительно характера телесных повреждений потерпевшего, вида изъятого оружия, а также других доказательств. Полиция продолжает принимать необходимые следственные меры в рамках производства.
За совершенное виновникам может грозить от 3 до 7 лет.
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Всі докази є, тому оніжєдєтєй - за грати.
Все одно вже готові уголовники.
Чи не зрозуміло, хто натовпом нападає на одинокого відвідувача меморіального комплексу і знімає це на телефон?