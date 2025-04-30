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Новости Возвращение из СОЧ в ВСУ СЗЧ в ВСУ
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Рада продлила срок добровольного возвращения из СОЧ до 30 августа 2025 года

Добровольное возвращение из СЗЧ. Срок продлили

Верховная Рада проголосовала за законопроект №13177 по урегулированию отдельных вопросов в отношении военных, самовольно оставивших воинскую часть.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 282 нардепа.

Добровольное возвращение из СЗЧ. Срок продлили

"По факту продлили срок добровольного возвращения до 30 августа 2025 года", - отметил парламентарий.

Читайте: Менее 1% из более 52 тыс. военных ВСУ сбежали в СОЧ во время учений в Британии, - СМИ

Основные положения законопроекта

  • во время действия военного положения военная служба таких лиц не приостанавливается, а для тех, которые оставили и не вернулись до момента прекращения или отмены военного положения, военная служба приостанавливается со дня, следующего после прекращения или отмены военного положения;
  • срок их отсутствия не засчитывается в выслугу, в течение этого периода выплаты, обеспечение и льготы не предоставляются (это положение добавлено Комитетом в решении к законопроекту);
  • продолжается действие механизма добровольного возвращения к службе до 30 августа 2025 года. С момента продолжения военной службы таким военнослужащим возобновляются льготы и социальные гарантии, установленные законодательством Украины;
  • военнослужащие, которые вернулись, могут продолжить службу по решению командира, даже при наличии открытого уголовного производства;
  • военнослужащий, которому приостановлена военная служба или который во время действия военного положения самовольно оставил службу или дезертировал, не пользуется правом на льготы, гарантии и компенсации, установленные законом. В настоящее время члены его семьи также не пользуются правом на льготы, гарантии и компенсации, которыми они пользовались как члены семьи такого лица.

Читайте: Как вернуться после СОЧ или дезертирства: Объяснение обновленного алгоритма от ГБР

Автор: 

ВР (29248) Железняк Ярослав (422) СОЧ (69)


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Топ комментарии
+13
У мене є знайомий СЗЧ-шник, який вже в Німеччині, бо телепортувався туди через гори. Думаю інші СЗЧ також не дурніші за нього і навряд чи повернуться. Тут не законопроекти з часом повернення треба створювати, а викорінювати причини, чому люди йдуть в те СЗЧ, а їх багато.
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30.04.2025 11:42
+4
Наслідки примусово-насильної бусифікації
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30.04.2025 12:02
+2
ви праві, але ж це ж думати треба, і робити щось - такий варіант зельоним не підходить.
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30.04.2025 11:51
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У мене є знайомий СЗЧ-шник, який вже в Німеччині, бо телепортувався туди через гори. Думаю інші СЗЧ також не дурніші за нього і навряд чи повернуться. Тут не законопроекти з часом повернення треба створювати, а викорінювати причини, чому люди йдуть в те СЗЧ, а їх багато.
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30.04.2025 11:42 Ответить
ви праві, але ж це ж думати треба, і робити щось - такий варіант зельоним не підходить.
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30.04.2025 11:51 Ответить
Так, а чому ти вирішив на гєрасімова із білоусовим на українському сайті жалітися?
Жалійся напряму карло - пу, звернення записуй, тільки не розказуй про м'ясні штурма, зразу в Ахмат " добровольцем підеш"
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30.04.2025 12:11 Ответить
О, давно твоїх шизофренічних постів не бачив. Як там на іспанських фронтах воюється?
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30.04.2025 12:23 Ответить
Так ти того, чому в Україні шаришся, замісць, щоб " братушок" у сцаря карло- пу із пащі бєлоусова витягувати?
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30.04.2025 12:30 Ответить
Щось ти дуже добре знаєш тамтешнє командування та і слово «замість» нормально написати не можеш. Як то кажуть: «на злодії шапка горить», так і на тобі, маленький руснявий троль/тролиха.
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30.04.2025 12:51 Ответить
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30.04.2025 12:56 Ответить
Не звертай уваги на цих нафронтниць, вони тільки бездумно патякати можуть, лохторат зельонскава у вакуумі!)
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30.04.2025 12:36 Ответить
Акція від держави. Прям сльоза покотилася по обличчю... 🥲
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30.04.2025 11:52 Ответить
Наслідки примусово-насильної бусифікації
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30.04.2025 12:02 Ответить
Трєтьякова висуна законопроект який тихо протягли через раду і його має підписати Зєлєнскій. Виплати родичам за пропавшим без вісті та загиблих військовослужбовців які загинули не на передньому краї відміняються повністю. Цікава і дуже мотивуюча ситуація виходить - людину призвала держава, людина загинула на службі, або її тіло не знайдено (ми вже всі бачили як зникають тіла при вибухах!), а родина не отримує взагалі ні-чо-го. За таких умов мало хто зголоситься. Трєтьяковой ***** дасть орден, а командири будуть утилізувати тіла безслідно і оформлювати бойові втрати під обстріли в тилу, удари дронів, ракет по казармах далеко від "передка". Це ж така економія! А там де "економія" там завжди корупція. Я вже бачу десятки схем для збагачення камандіров... Те що в ВР досі сидить Трєтьякова і її ніхто ще не зупинив (це те падло яке прославилось "дєтьмі нізкого качества" і ще рядом антинародних законів) не дивно. Не дивно і те що зеленоригівська ВР підтримала цей рабський законопроект. Ви думаєте Зєлєнскій не підпише?
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30.04.2025 12:10 Ответить
уже ніхто повертатися із СЗЧ не буде, а для чого-постійно продовжують строки повернення ))
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30.04.2025 12:11 Ответить
Це називається "замануха". Типу як постійні акції у деяких компаній
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30.04.2025 12:47 Ответить
Дезертиров никто не ищет. Все силы брошены на отлов уклонистов, которые в большинстве становятся дезертирами. "Славная" сложилась система, и всем пофиг.
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30.04.2025 12:23 Ответить
Бусифікація + відсутність термінів сужби = СЗЧ. Нашу Зе-владу усе повністю влаштовує, тож це просте рівняння ніхто вирішувати не буде.
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30.04.2025 12:38 Ответить
 
 