Рада продлила срок добровольного возвращения из СОЧ до 30 августа 2025 года

Верховная Рада проголосовала за законопроект №13177 по урегулированию отдельных вопросов в отношении военных, самовольно оставивших воинскую часть.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 282 нардепа.

"По факту продлили срок добровольного возвращения до 30 августа 2025 года", - отметил парламентарий.

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Основные положения законопроекта

во время действия военного положения военная служба таких лиц не приостанавливается, а для тех, которые оставили и не вернулись до момента прекращения или отмены военного положения, военная служба приостанавливается со дня, следующего после прекращения или отмены военного положения;

срок их отсутствия не засчитывается в выслугу, в течение этого периода выплаты, обеспечение и льготы не предоставляются (это положение добавлено Комитетом в решении к законопроекту);

продолжается действие механизма добровольного возвращения к службе до 30 августа 2025 года. С момента продолжения военной службы таким военнослужащим возобновляются льготы и социальные гарантии, установленные законодательством Украины;

военнослужащие, которые вернулись, могут продолжить службу по решению командира, даже при наличии открытого уголовного производства;

военнослужащий, которому приостановлена военная служба или который во время действия военного положения самовольно оставил службу или дезертировал, не пользуется правом на льготы, гарантии и компенсации, установленные законом. В настоящее время члены его семьи также не пользуются правом на льготы, гарантии и компенсации, которыми они пользовались как члены семьи такого лица.

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