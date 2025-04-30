Рада продлила срок добровольного возвращения из СОЧ до 30 августа 2025 года
Верховная Рада проголосовала за законопроект №13177 по урегулированию отдельных вопросов в отношении военных, самовольно оставивших воинскую часть.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 282 нардепа.
"По факту продлили срок добровольного возвращения до 30 августа 2025 года", - отметил парламентарий.
Основные положения законопроекта
- во время действия военного положения военная служба таких лиц не приостанавливается, а для тех, которые оставили и не вернулись до момента прекращения или отмены военного положения, военная служба приостанавливается со дня, следующего после прекращения или отмены военного положения;
- срок их отсутствия не засчитывается в выслугу, в течение этого периода выплаты, обеспечение и льготы не предоставляются (это положение добавлено Комитетом в решении к законопроекту);
- продолжается действие механизма добровольного возвращения к службе до 30 августа 2025 года. С момента продолжения военной службы таким военнослужащим возобновляются льготы и социальные гарантии, установленные законодательством Украины;
- военнослужащие, которые вернулись, могут продолжить службу по решению командира, даже при наличии открытого уголовного производства;
- военнослужащий, которому приостановлена военная служба или который во время действия военного положения самовольно оставил службу или дезертировал, не пользуется правом на льготы, гарантии и компенсации, установленные законом. В настоящее время члены его семьи также не пользуются правом на льготы, гарантии и компенсации, которыми они пользовались как члены семьи такого лица.
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Жалійся напряму карло - пу, звернення записуй, тільки не розказуй про м'ясні штурма, зразу в Ахмат " добровольцем підеш"