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Новини Повернення із СЗЧ до ЗСУ СЗЧ в ЗСУ
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Рада продовжила строк добровільного повернення із СЗЧ до 30 серпня 2025 року

Добровільне поверння із СЗЧ. Строк продовжили

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №13177 щодо врегулювання окремих питань щодо військових, які самовільно залишили військову частину.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 282 нардепи.

Добровільне поверння із СЗЧ. Строк продовжили

"По факту продовжили строк добровільного повернення до 30 серпня 2025 року", - зазначив парламентар.

Читайте: Менш як 1% із понад 52 тис. військових ЗСУ втекли в СЗЧ під час навчань у Британії, - ЗМІ

Основні положення законопроєкту

  • під час дії воєнного стану військова служба таких осіб не призупиняється, а для тих, які залишили і не повернулись до моменту припинення чи скасування воєнного стану, військова служба призупиняється з дня, наступного після припинення чи скасування воєнного стану;
  • термін їхньої відсутності не зараховується до вислуги, впродовж цього періоду виплати, забезпечення та пільги не надаються (це положення додано Комітетом у рішенні до законопроєкту);
  • продовжується дія механізму добровільного повернення до служби до 30 серпня 2025 року. З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України;
  • військовослужбовці, які повернулись, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть за наявності порушеного кримінального провадження;
  • військовослужбовець якому призупинено військову службу або який під час дії воєнного стану самовільно залишив службу чи дезертував, не користується правом на пільги, гарантії та компенсації, встановлені законом. На цей час члени його сім’ї також не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, якими вони користувалися як члени сім’ї такої особи.

Читайте: Як повернутись після СЗЧ або дезертирства: Пояснення оновленого алгоритму від ДБР

Автор: 

ВР (14979) Железняк Ярослав (551) СЗЧ (69)


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У мене є знайомий СЗЧ-шник, який вже в Німеччині, бо телепортувався туди через гори. Думаю інші СЗЧ також не дурніші за нього і навряд чи повернуться. Тут не законопроекти з часом повернення треба створювати, а викорінювати причини, чому люди йдуть в те СЗЧ, а їх багато.
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30.04.2025 11:42 Відповісти
ви праві, але ж це ж думати треба, і робити щось - такий варіант зельоним не підходить.
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30.04.2025 11:51 Відповісти
Так, а чому ти вирішив на гєрасімова із білоусовим на українському сайті жалітися?
Жалійся напряму карло - пу, звернення записуй, тільки не розказуй про м'ясні штурма, зразу в Ахмат " добровольцем підеш"
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30.04.2025 12:11 Відповісти
Акція від держави. Прям сльоза покотилася по обличчю... 🥲
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30.04.2025 11:52 Відповісти
Наслідки примусово-насильної бусифікації
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30.04.2025 12:02 Відповісти
Трєтьякова висуна законопроект який тихо протягли через раду і його має підписати Зєлєнскій. Виплати родичам за пропавшим без вісті та загиблих військовослужбовців які загинули не на передньому краї відміняються повністю. Цікава і дуже мотивуюча ситуація виходить - людину призвала держава, людина загинула на службі, або її тіло не знайдено (ми вже всі бачили як зникають тіла при вибухах!), а родина не отримує взагалі ні-чо-го. За таких умов мало хто зголоситься. Трєтьяковой ***** дасть орден, а командири будуть утилізувати тіла безслідно і оформлювати бойові втрати під обстріли в тилу, удари дронів, ракет по казармах далеко від "передка". Це ж така економія! А там де "економія" там завжди корупція. Я вже бачу десятки схем для збагачення камандіров... Те що в ВР досі сидить Трєтьякова і її ніхто ще не зупинив (це те падло яке прославилось "дєтьмі нізкого качества" і ще рядом антинародних законів) не дивно. Не дивно і те що зеленоригівська ВР підтримала цей рабський законопроект. Ви думаєте Зєлєнскій не підпише?
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30.04.2025 12:10 Відповісти
уже ніхто повертатися із СЗЧ не буде, а для чого-постійно продовжують строки повернення ))
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30.04.2025 12:11 Відповісти
 
 