Рада продовжила строк добровільного повернення із СЗЧ до 30 серпня 2025 року
Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №13177 щодо врегулювання окремих питань щодо військових, які самовільно залишили військову частину.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 282 нардепи.
"По факту продовжили строк добровільного повернення до 30 серпня 2025 року", - зазначив парламентар.
Основні положення законопроєкту
- під час дії воєнного стану військова служба таких осіб не призупиняється, а для тих, які залишили і не повернулись до моменту припинення чи скасування воєнного стану, військова служба призупиняється з дня, наступного після припинення чи скасування воєнного стану;
- термін їхньої відсутності не зараховується до вислуги, впродовж цього періоду виплати, забезпечення та пільги не надаються (це положення додано Комітетом у рішенні до законопроєкту);
- продовжується дія механізму добровільного повернення до служби до 30 серпня 2025 року. З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України;
- військовослужбовці, які повернулись, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть за наявності порушеного кримінального провадження;
- військовослужбовець якому призупинено військову службу або який під час дії воєнного стану самовільно залишив службу чи дезертував, не користується правом на пільги, гарантії та компенсації, встановлені законом. На цей час члени його сім’ї також не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, якими вони користувалися як члени сім’ї такої особи.
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Жалійся напряму карло - пу, звернення записуй, тільки не розказуй про м'ясні штурма, зразу в Ахмат " добровольцем підеш"