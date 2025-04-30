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Будут судить правоохранителя из Днепра, который за взятку обещал уклонистам "убрать" их данные из базы розыска ТЦК, - ГБР. ФОТО

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя из Днепра, который за деньги предлагал уклонистам удалить информацию о них из базы розыска военнообязанных. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, правоохранитель искал клиентов через знакомых, чтобы не вызвать подозрений. Для конспирации привлек местного коммерсанта, которого "настойчиво" попросил найти мужчин, уклоняющихся от мобилизации и готовых заплатить за "решение вопроса".

При этом угрожал ему применением административного давления в случае отказа от сотрудничества.

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В Днепре будут судить правоохранителя, который за взятку помогал уклонистам

В феврале 2025 года коммерсант предложил услугу своему знакомому, которого разыскивало ТЦК. Правоохранитель заверил, что за 1,5 тысячи долларов США сможет удалить его данные из базы, что позволит избежать мобилизации.

Работники ГБР во взаимодействии с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции поэтапно задокументировали преступные действия фигуранта и задержали его во время получения всей суммы взятки.

Правоохранителя обвиняют в получении неправомерной выгоды с использованием служебного положения (ч. 1 ст. 368 УК Украины), а также в предложении и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Санкции статей предусматривают до 5 лет лишения свободы.

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Автор: 

взятка (6163) Днепр (4422) ГБР (2994) уклонисты (847) Днепропетровская область (3975) Днепровский район (82)


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а що це за база розшуку тцк? тцк не уповноважене подавати на розшук, тому що юридично розшуку за адмінпорушення не існує
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30.04.2025 16:05 Ответить
 
 