Будут судить правоохранителя из Днепра, который за взятку обещал уклонистам "убрать" их данные из базы розыска ТЦК, - ГБР. ФОТО

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя из Днепра, который за деньги предлагал уклонистам удалить информацию о них из базы розыска военнообязанных. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, правоохранитель искал клиентов через знакомых, чтобы не вызвать подозрений. Для конспирации привлек местного коммерсанта, которого "настойчиво" попросил найти мужчин, уклоняющихся от мобилизации и готовых заплатить за "решение вопроса".

При этом угрожал ему применением административного давления в случае отказа от сотрудничества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Помогала бежать уклонистам за границу на собственном авто: Будут судить правоохранителя на Одесщине. ФОТО

В феврале 2025 года коммерсант предложил услугу своему знакомому, которого разыскивало ТЦК. Правоохранитель заверил, что за 1,5 тысячи долларов США сможет удалить его данные из базы, что позволит избежать мобилизации.

Работники ГБР во взаимодействии с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции поэтапно задокументировали преступные действия фигуранта и задержали его во время получения всей суммы взятки.

Правоохранителя обвиняют в получении неправомерной выгоды с использованием служебного положения (ч. 1 ст. 368 УК Украины), а также в предложении и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Санкции статей предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вымогала взятку $5 тыс. с раненого военного за подтверждение инвалидности: в Киеве будут судить чиновницу медучреждения