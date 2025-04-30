Помогала бежать уклонистам за границу на собственном авто: Будут судить правоохранителя на Одесщине. ФОТО

Завершено досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя, которая наладила схему незаконного вывоза военнообязанных за пределы Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, в одном из эпизодов женщина предложила "клиенту" организовать за 25 тысяч долларов снятие с воинского учета и беспрепятственный выезд за границу. За эти деньги она пообещала оформить фиктивное медицинское заключение через якобы связи с медиками и работниками территориального центра комплектования. Дополнительно гарантировала изготовление поддельных документов и сопровождение до границы, откуда мужчину должны были переправить в Молдову.

Сообщается, что правоохранителя разоблачили при попытке отправить за границу очередного уклониста, который находился у нее в салоне авто.

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В ГБР добавили, что сейчас женщина уволена из правоохранительного органа, она обвиняется в обещании оказать влияние на принятие решения должностным лицом за предоставление неправомерной выгоды для себя и третьих лиц (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). Ей грозит до 5 лет лишения свободы.