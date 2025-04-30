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Новини Фото Переправлення через кордон ухилянтів
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Сприяла втечі ухилянтів за кордон на власному авто: Судитимуть правоохоронницю на Одещині. ФОТО

Завершено досудове розслідування щодо колишньої правоохоронниці, яка налагодила схему незаконного вивезення військовозобов’язаних за межі України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Судитимуть правоохоронницю, яка сприяла втечі ухилянтів

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Як зазначається, в одному з епізодів жінка запропонувала "клієнту" організувати за 25 тисяч доларів зняття з військового обліку та безперешкодний виїзд за кордон. За ці гроші вона пообіцяла оформити фіктивний медичний висновок через нібито зв’язки з медиками та працівниками територіального центру комплектування. Додатково гарантувала виготовлення підроблених документів і супровід до кордону, звідки чоловіка мали переправити до Молдови.

Повідомляється, що правоохоронницю викрили під час спроби відправити за кордон чергового ухилянта, який перебував у неї в салоні авто.

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У ДБР додали, що наразі жінку звільнено з правоохоронного органу, вона обвинувачується в обіцянці здійснити вплив на ухвалення рішення посадовою особою за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Автор: 

ДБР (3498) ухилянти (916)


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А обвинувачення в обіцянці просто якесь правове ноухау!
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30.04.2025 12:32 Відповісти
Ці правоОХЕРонні органи, мало того, що сачкують ("броньовані") від захисту Батьківщини, вони уже, прикрившись ксівами і погонами, відверто глузують з України, законів, людей. На фронт мерзотників!
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30.04.2025 13:29 Відповісти
 
 