Сприяла втечі ухилянтів за кордон на власному авто: Судитимуть правоохоронницю на Одещині. ФОТО
Завершено досудове розслідування щодо колишньої правоохоронниці, яка налагодила схему незаконного вивезення військовозобов’язаних за межі України. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, в одному з епізодів жінка запропонувала "клієнту" організувати за 25 тисяч доларів зняття з військового обліку та безперешкодний виїзд за кордон. За ці гроші вона пообіцяла оформити фіктивний медичний висновок через нібито зв’язки з медиками та працівниками територіального центру комплектування. Додатково гарантувала виготовлення підроблених документів і супровід до кордону, звідки чоловіка мали переправити до Молдови.
Повідомляється, що правоохоронницю викрили під час спроби відправити за кордон чергового ухилянта, який перебував у неї в салоні авто.
У ДБР додали, що наразі жінку звільнено з правоохоронного органу, вона обвинувачується в обіцянці здійснити вплив на ухвалення рішення посадовою особою за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.
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