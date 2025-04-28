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Новини Фото Переправлення через кордон ухилянтів Незаконний перетин кордону
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За $30 тис. переправляв військовозобов’язаних через кордон до Молдови: затримано киянина. ФОТО

Столичні правоохоронці викрили мешканця Києва, який пропонував військовозобов'язаним чоловікам, які бажають уникнути мобілізації, виїхати з країни.

Про це повідомив Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за 60 тисяч доларів фігурант обіцяв двом чоловікам надати документи, з якими вони мали безперешкодно перетнути кордон. Схема передбачала двоетапну оплату: першу частину разом із копіями власних документів чоловіки віддавали як аванс, а решту суми — безпосередньо при перетині кордону.

Також зловмисник проводив детальний інструктаж щодо поведінки втікачів на кордоні, а справжність грошей перевіряв у пункті обміну валют.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На страхувальних ременях у цистерні з олією: одесит намагався незаконно потрапити до Молдови, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Поліціянти затримали ділка під час спроби отримати суму першого траншу – 40 тисяч доларів – за переправлення двох чоловіків.

Наразі зловмиснику оголошено про підозру за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 (незакінчений замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За $1,5 тис. намагався підкупити прикордонника: На Волині затримано чоловіка під час спроби незаконного виїзду за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У Києві затримали організатора схеми переправлення ухилянтів за кордон
У Києві затримали організатора схеми переправлення ухилянтів за кордон
У Києві затримали організатора схеми переправлення ухилянтів за кордон

Автор: 

Київ (19502) Нацполіція (15182) ухилянти (908)


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Топ коментарі
+5
Це вже якась vip перетин, мабуть на ношах через кордон переносять чи в креслі фараона?
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28.04.2025 16:05
+5
З танцями, циганами, ведмедями, шампанським.
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28.04.2025 16:11
+3
Бізнес який започаткували слуги
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28.04.2025 16:12
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Це вже якась vip перетин, мабуть на ношах через кордон переносять чи в креслі фараона?
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28.04.2025 16:05 Відповісти
З танцями, циганами, ведмедями, шампанським.
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28.04.2025 16:11 Відповісти
Дешевше б було комусь заплатити, й хтось би рік служив й по 100 к отримував з цих грошей, а там дивись й війна скінчиться.
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28.04.2025 16:13 Відповісти
А нема вже таких дурних
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28.04.2025 16:32 Відповісти
Оце розумію - "економічний фронт"!
А ви?
Пригадую, тут якийсь хєр з бугра все втирав, що на одного воїна ЗСУ треба 48 таких як він, охрєнєнних платників податків.
Сидить там десь, сцить з хати вийти, щоб не мобілізували.
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28.04.2025 16:10 Відповісти
Бізнес який започаткували слуги
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28.04.2025 16:12 Відповісти
за 30 тис.$ можно й тут "вирішити питання" мобілізації, навіть значно менше ніж за 30...
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28.04.2025 16:12 Відповісти
В деяких місцях КОРДОНУ між Україною та Молдовою ПРОСТО НЕМАЄ!!!
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28.04.2025 16:18 Відповісти
Не руйнуйте мрії туроператорів - 30 штук чималі гроші.
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28.04.2025 16:20 Відповісти
Вопрос?! А что они будут тут в ЕС делать?нигеров как ГОВНА и им подобным!Работы нет!разве что олигархи!им пох по мне где быть!Ощущение что эти новости просто как сериал!!!ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕЗИК!
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28.04.2025 16:39 Відповісти
А що ти там робиш?
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28.04.2025 17:07 Відповісти
Він же написав....как говна.
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28.04.2025 17:12 Відповісти
кто ж эту войну остановит- обогащаются все, гибнет только народ
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28.04.2025 16:48 Відповісти
Стара приказка військових ссср, дурень навойовуватиме, розумний наживеться. Себе вони вважають розумним, а тих хто захищає Батьківщину і цих ублюдків від ху...лостана дурнями. Але думаю прийде час повернутися воїни і спитають за все
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28.04.2025 17:10 Відповісти
 
 