За $30 тис. переправляв військовозобов’язаних через кордон до Молдови: затримано киянина. ФОТО
Столичні правоохоронці викрили мешканця Києва, який пропонував військовозобов'язаним чоловікам, які бажають уникнути мобілізації, виїхати з країни.
Про це повідомив Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за 60 тисяч доларів фігурант обіцяв двом чоловікам надати документи, з якими вони мали безперешкодно перетнути кордон. Схема передбачала двоетапну оплату: першу частину разом із копіями власних документів чоловіки віддавали як аванс, а решту суми — безпосередньо при перетині кордону.
Також зловмисник проводив детальний інструктаж щодо поведінки втікачів на кордоні, а справжність грошей перевіряв у пункті обміну валют.
Поліціянти затримали ділка під час спроби отримати суму першого траншу – 40 тисяч доларів – за переправлення двох чоловіків.
Наразі зловмиснику оголошено про підозру за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 (незакінчений замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.
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Пригадую, тут якийсь хєр з бугра все втирав, що на одного воїна ЗСУ треба 48 таких як він, охрєнєнних платників податків.
Сидить там десь, сцить з хати вийти, щоб не мобілізували.