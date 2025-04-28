За $30 тыс. переправлял военнообязанных через границу в Молдову: задержан киевлянин. ФОТО
Столичные правоохранители разоблачили жителя Киева, который предлагал военнообязанным мужчинам, желающим избежать мобилизации, уехать из страны.
Об этом сообщил Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Так, за 60 тысяч долларов фигурант обещал двум мужчинам предоставить документы, с которыми они должны были беспрепятственно пересечь границу. Схема предусматривала двухэтапную оплату: первую часть вместе с копиями собственных документов мужчины отдавали как аванс, а остальную сумму - непосредственно при пересечении границы.
Также злоумышленник проводил подробный инструктаж по поведению беглецов на границе, а подлинность денег проверял в пункте обмена валют.
Полицейские задержали дельца при попытке получить сумму первого транша - 40 тысяч долларов - за переправку двух мужчин.
Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 (незаконченное покушение на незаконную переправку лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.
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Пригадую, тут якийсь хєр з бугра все втирав, що на одного воїна ЗСУ треба 48 таких як він, охрєнєнних платників податків.
Сидить там десь, сцить з хати вийти, щоб не мобілізували.