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Новости Фото Переправка через границу уклонистов Незаконное пересечение границы
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За $30 тыс. переправлял военнообязанных через границу в Молдову: задержан киевлянин. ФОТО

Столичные правоохранители разоблачили жителя Киева, который предлагал военнообязанным мужчинам, желающим избежать мобилизации, уехать из страны.

Об этом сообщил Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за 60 тысяч долларов фигурант обещал двум мужчинам предоставить документы, с которыми они должны были беспрепятственно пересечь границу. Схема предусматривала двухэтапную оплату: первую часть вместе с копиями собственных документов мужчины отдавали как аванс, а остальную сумму - непосредственно при пересечении границы.

Также злоумышленник проводил подробный инструктаж по поведению беглецов на границе, а подлинность денег проверял в пункте обмена валют.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На страховочных ремнях в цистерне с маслом: одессит пытался незаконно попасть в Молдову, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Полицейские задержали дельца при попытке получить сумму первого транша - 40 тысяч долларов - за переправку двух мужчин.

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 (незаконченное покушение на незаконную переправку лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За $1,5 тыс. пытался подкупить пограничника: На Волыни задержан мужчина при попытке незаконного выезда за границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Киеве задержали организатора схемы переправки уклонистов за границу
В Киеве задержали организатора схемы переправки уклонистов за границу
В Киеве задержали организатора схемы переправки уклонистов за границу

Автор: 

Киев (25554) Нацполиция (16477) уклонисты (839)


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Топ комментарии
+6
Це вже якась vip перетин, мабуть на ношах через кордон переносять чи в креслі фараона?
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28.04.2025 16:05
+6
З танцями, циганами, ведмедями, шампанським.
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28.04.2025 16:11
+3
Бізнес який започаткували слуги
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28.04.2025 16:12
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Це вже якась vip перетин, мабуть на ношах через кордон переносять чи в креслі фараона?
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28.04.2025 16:05 Ответить
З танцями, циганами, ведмедями, шампанським.
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28.04.2025 16:11 Ответить
Дешевше б було комусь заплатити, й хтось би рік служив й по 100 к отримував з цих грошей, а там дивись й війна скінчиться.
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28.04.2025 16:13 Ответить
А нема вже таких дурних
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28.04.2025 16:32 Ответить
Оце розумію - "економічний фронт"!
А ви?
Пригадую, тут якийсь хєр з бугра все втирав, що на одного воїна ЗСУ треба 48 таких як він, охрєнєнних платників податків.
Сидить там десь, сцить з хати вийти, щоб не мобілізували.
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28.04.2025 16:10 Ответить
Бізнес який започаткували слуги
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28.04.2025 16:12 Ответить
за 30 тис.$ можно й тут "вирішити питання" мобілізації, навіть значно менше ніж за 30...
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28.04.2025 16:12 Ответить
В деяких місцях КОРДОНУ між Україною та Молдовою ПРОСТО НЕМАЄ!!!
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28.04.2025 16:18 Ответить
Не руйнуйте мрії туроператорів - 30 штук чималі гроші.
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28.04.2025 16:20 Ответить
Вопрос?! А что они будут тут в ЕС делать?нигеров как ГОВНА и им подобным!Работы нет!разве что олигархи!им пох по мне где быть!Ощущение что эти новости просто как сериал!!!ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕЗИК!
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28.04.2025 16:39 Ответить
А що ти там робиш?
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28.04.2025 17:07 Ответить
Він же написав....как говна.
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28.04.2025 17:12 Ответить
кто ж эту войну остановит- обогащаются все, гибнет только народ
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28.04.2025 16:48 Ответить
Стара приказка військових ссср, дурень навойовуватиме, розумний наживеться. Себе вони вважають розумним, а тих хто захищає Батьківщину і цих ублюдків від ху...лостана дурнями. Але думаю прийде час повернутися воїни і спитають за все
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28.04.2025 17:10 Ответить
Цінник зростає.
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28.04.2025 18:44 Ответить
 
 