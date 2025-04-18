На страховочных ремнях в цистерне с растительным маслом: одессит пытался незаконно попасть в Молдову, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Пограничники обнаружили в цистерне с маслом нарушителя, подвешенного на страховочных ремнях. Он пытался незаконно выехать в Молдову.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера через пункт пропуска "Мамалыга" на выезд из Украины направлялся грузовой автомобиль с цистерной под управлением гражданина Молдовы. В товаро-сопроводительных документах был указан груз - растительное масло. Во время осмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил, что на люке одного из отсеков цистерны, сделаны специальные крепления, на которых подвешен человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таким образом пытался незаконно выехать в Молдову гражданин Украины 1982 года рождения, житель Одесской области. Он договорился со знакомым водителем, что тот вывезет его в грузовой цистерне.
В ГПСУ рассказали, что в подвешенном состоянии, погруженный почти по грудь в масло, мужчина преодолел путь от Винницы до пункта пропуска.
За попытку незаконного пересечения границы на него составлены материалы об административном правонарушении. Водителя грузовика задержали в порядке, определенном ст. 208 УПК Украины. В действиях иностранца пограничники усматривают признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", о чем направили соответствующее сообщение в Национальную полицию.
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В країні головні патріоти тримають інформаційний фронт з дивану.
Без них нікуди
Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
Перетин кордону регулюється - Правилами перетину кордону в умовах воєнного стану окремими категоріями громадян!
Нормативна база:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12#Text Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text Указ Президента від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27/2023#Text Указ Президента України від 23 січня 2023 року № 27 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2023 року "Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/57-95-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-98-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147 "Про прикордонний режим"
Та дрищам і русні закони не писані! Можеш далі тут волати та трясти повітря, але з під мамкиної спідниці не вилазь, бо вловлять)))
Це крах державності!
Бідолаха, певно, хтів добратись до країв, де панує Обов"язкове державне медичне страхування...
Ти, чмо обісцяне, себе до людей приписав? Змушений розчарувати, ти лише нікчемна потвора.
Писець як лахта пішла в дегенерат.
Ну дуже схожа риторика.
І гроші заплачені цим "верхолазом" здадуться копійками в порівнянні з вартістю олії.