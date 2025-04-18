На страховочных ремнях в цистерне с растительным маслом: одессит пытался незаконно попасть в Молдову, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники обнаружили в цистерне с маслом нарушителя, подвешенного на страховочных ремнях. Он пытался незаконно выехать в Молдову.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера через пункт пропуска "Мамалыга" на выезд из Украины направлялся грузовой автомобиль с цистерной под управлением гражданина Молдовы. В товаро-сопроводительных документах был указан груз - растительное масло. Во время осмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил, что на люке одного из отсеков цистерны, сделаны специальные крепления, на которых подвешен человек", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что таким образом пытался незаконно выехать в Молдову гражданин Украины 1982 года рождения, житель Одесской области. Он договорился со знакомым водителем, что тот вывезет его в грузовой цистерне.

В ГПСУ рассказали, что в подвешенном состоянии, погруженный почти по грудь в масло, мужчина преодолел путь от Винницы до пункта пропуска.

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За попытку незаконного пересечения границы на него составлены материалы об административном правонарушении. Водителя грузовика задержали в порядке, определенном ст. 208 УПК Украины. В действиях иностранца пограничники усматривают признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", о чем направили соответствующее сообщение в Национальную полицию.



