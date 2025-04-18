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Новости Фото Переправка через границу уклонистов
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На страховочных ремнях в цистерне с растительным маслом: одессит пытался незаконно попасть в Молдову, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники обнаружили в цистерне с маслом нарушителя, подвешенного на страховочных ремнях. Он пытался незаконно выехать в Молдову.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера через пункт пропуска "Мамалыга" на выезд из Украины направлялся грузовой автомобиль с цистерной под управлением гражданина Молдовы. В товаро-сопроводительных документах был указан груз - растительное масло. Во время осмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил, что на люке одного из отсеков цистерны, сделаны специальные крепления, на которых подвешен человек", - говорится в сообщении.

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Мужчина пытался выехать в цистерне с маслом

Отмечается, что таким образом пытался незаконно выехать в Молдову гражданин Украины 1982 года рождения, житель Одесской области. Он договорился со знакомым водителем, что тот вывезет его в грузовой цистерне.

В ГПСУ рассказали, что в подвешенном состоянии, погруженный почти по грудь в масло, мужчина преодолел путь от Винницы до пункта пропуска.

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За попытку незаконного пересечения границы на него составлены материалы об административном правонарушении. Водителя грузовика задержали в порядке, определенном ст. 208 УПК Украины. В действиях иностранца пограничники усматривают признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", о чем направили соответствующее сообщение в Национальную полицию.

Мужчина пытался выехать в цистерне с маслом
Мужчина пытался выехать в цистерне с маслом

Автор: 

Госпогранслужба (6431) граница (5269) уклонисты (831)


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Топ комментарии
+16
Я так розумію, що у нас десь напевно є закон, який прямо забороняє перетин кордону? Що бідолага так рвався з цієї вільної країни?)
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18.04.2025 13:06
+11
Слизький тіпчик.
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18.04.2025 13:13
+9
джентльмен удачі якийсь.... а може він ще й бензин ослиною мочою розбавляв?
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18.04.2025 13:06
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Довбень, міг задихнутися і здохнути у тій олії
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18.04.2025 13:05 Ответить
я думаю він не перший кого так провезли, цьому не пощастило або колеги водія позаздрили і здали
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18.04.2025 13:15 Ответить
джентльмен удачі якийсь.... а може він ще й бензин ослиною мочою розбавляв?
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18.04.2025 13:06 Ответить
для кого олія призначалася?)
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18.04.2025 13:06 Ответить
для молдован
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18.04.2025 13:10 Ответить
Я так розумію, що у нас десь напевно є закон, який прямо забороняє перетин кордону? Що бідолага так рвався з цієї вільної країни?)
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18.04.2025 13:06 Ответить
Країна мрій!
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18.04.2025 13:11 Ответить
Будйоновку зніми!
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18.04.2025 13:28 Ответить
Та бідолага має назву зрадник шкода що не втонув
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18.04.2025 13:11 Ответить
зрадник, це той хто давав присягу та порушив.
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18.04.2025 13:17 Ответить
Не плач, Алєксєй, не плач. Буряти тебе вилікують. Не ти у них перший і не ти у них будеш останній.
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18.04.2025 15:02 Ответить
Так є.
В країні головні патріоти тримають інформаційний фронт з дивану.
Без них нікуди
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18.04.2025 13:51 Ответить
Прикинь! Є Закон, який забороняє громадянам певного віку під час воєнного стану перетинати кордон! І це чомусь дивує саме дрищів та ухилянтів! Вільною називають країну в якій діють закони, а не всі роблять те, що їм забажається! Та звідки тобі знати про це, кацапський присмокток!
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18.04.2025 13:17 Ответить
Немає такого закону. Учи матчсть!
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18.04.2025 13:30 Ответить
Закон України «Про правовий режим воєнного стану»!
Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Перетин кордону регулюється - Правилами перетину кордону в умовах воєнного стану окремими категоріями громадян!
Нормативна база:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12#Text Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text Указ Президента від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27/2023#Text Указ Президента України від 23 січня 2023 року № 27 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2023 року "Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/57-95-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-98-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147 "Про прикордонний режим"

Та дрищам і русні закони не писані! Можеш далі тут волати та трясти повітря, але з під мамкиної спідниці не вилазь, бо вловлять)))
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18.04.2025 14:29 Ответить
Це НЕ ЗАКОН!
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18.04.2025 15:29 Ответить
дай посилання на цей ЗАКОН!
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18.04.2025 13:33 Ответить
А ну, а ну, в якому це законі є? Чи сам придумав?)
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18.04.2025 14:08 Ответить
Сам придумав, а ти спробуй відміни те, що я придумав! Піди пожалійся на мене в поліцію чи ТЦК! Напиши скаргу
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18.04.2025 14:31 Ответить
Піди пожалійся на мене в поліцію чи ТЦК! Напиши скаргу Цім ти доводиш що в Україні НЕ ПРАЦЮЮТЬ державні інституції, не працюе закон.
Це крах державності!
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18.04.2025 15:33 Ответить
А нащо ти мені здався? Щоб я про кожну чмоню хвилювався - то на себе часу не вистачить))
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18.04.2025 17:24 Ответить
Serhii
Бідолаха, певно, хтів добратись до країв, де панує Обов"язкове державне медичне страхування...
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18.04.2025 13:21 Ответить
Немає такого закону. А взагалі да: Україна сама себе дискредитувала. Навіть місцеві вояки та "нафронтники" вже в цих темах нічого не пишуть, бо рузуміють, до чого все йде
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18.04.2025 13:24 Ответить
бідненький. Тяжко тобі замість голови носити лапті з соловьїним лайном?
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18.04.2025 13:47 Ответить
Хто такі " нафронтники" , чума ти дирява?! В мене племінниця на фронті з другого дня війни, я, в 57 також. А де ти, лаптєноге?
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18.04.2025 17:39 Ответить
"Нафронтники" це ті, хто з печі намагається всю країну перетворити на суцільну казарму. Те що ви на війні - добре, але наскільки я знаю, це не дає право ображати людей
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18.04.2025 22:07 Ответить
Магирус
Ти, чмо обісцяне, себе до людей приписав? Змушений розчарувати, ти лише нікчемна потвора.
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20.04.2025 11:41 Ответить
Авжеж немає закону про воєнний стан.
Писець як лахта пішла в дегенерат.
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18.04.2025 13:46 Ответить
Авже ж немає заборони - "Можуть бути обмежені". Але за замовченням "обмежели" всіх чорноробів. Сурйозні дядьки спокійно перетинають кордон
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18.04.2025 22:09 Ответить
Ви забули написати: "земля селянам, фабрики робітникам".
Ну дуже схожа риторика.
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18.04.2025 23:42 Ответить
Все побежали и я побежал!
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18.04.2025 13:08 Ответить
креативно, але тупо
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18.04.2025 13:11 Ответить
Слизький тіпчик.
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18.04.2025 13:13 Ответить
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18.04.2025 13:35 Ответить
ДПСУ вивалили фото на радість кацапам! Навіщо це оприлюднювати? Ганьба на весь світ!
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18.04.2025 13:19 Ответить
Два дебіла - єта сіла!
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18.04.2025 13:20 Ответить
Ну тепер цей молдавський "водятел" влетить на вартість вантажу. Гарна олія в якій помили "зону бікіні" та прополоскали шкарпетки.
І гроші заплачені цим "верхолазом" здадуться копійками в порівнянні з вартістю олії.
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18.04.2025 13:49 Ответить
"А говорили порожняком пойдет..." (х/ф)
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18.04.2025 13:50 Ответить
Хател выскальзнуть
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18.04.2025 13:53 Ответить
"А говорил порожняком пойдем".
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18.04.2025 14:06 Ответить
Спортив олію,мудак
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18.04.2025 14:15 Ответить
Напевно, так і є. Тож виробник ще подасть на тих підараса та водія для відшкодування збитків
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20.04.2025 11:43 Ответить
Козак ***! Наверно ж и ссал в это масло пока ехал?
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18.04.2025 15:44 Ответить
 
 