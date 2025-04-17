Вывозил уклонистов за границу: сообщено о подозрении заместителю Кличко Прокопиву, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации на организации нелегального вывоза мужчин призывного возраста за границу под видом гуманитарных миссий.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По информации СМИ, речь идет о заместителе мэра Киева Виталия Кличко Владимире Прокопиве.

По данным следствия, чиновник обеспечивал внесение персональных данных военнообязанных в систему "Шлях" как волонтеров, которые якобы перевозили топливо для ВСУ. Для этого он использовал аффилированную компанию из Одессы, которая оформляла фиктивные рейсы гуманитарной помощи.

Псевдоволонтеры выезжали в ЕС на грузовиках компании, но обратно возвращались только штатные водители с коммерческими товарами. Таким образом, в течение мая-июня 2022 года через схему границу незаконно пересекли более 30 уклонистов.

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Заместителю председателя КГГА объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 332 - незаконная переправка лиц через госграницу с использованием служебного положения;

чч. 1, 3 ст. 362 - несанкционированные действия с информацией в автоматизированных системах.

Чиновнику грозит до 7 лет заключения. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают других участников схемы.

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