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Новости Переправка через границу уклонистов
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Вывозил уклонистов за границу: сообщено о подозрении заместителю Кличко Прокопиву, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации на организации нелегального вывоза мужчин призывного возраста за границу под видом гуманитарных миссий.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По информации СМИ, речь идет о заместителе мэра Киева Виталия Кличко Владимире Прокопиве.

Заместителя председателя КГГА разоблачили на схеме вывоза уклонистов

По данным следствия, чиновник обеспечивал внесение персональных данных военнообязанных в систему "Шлях" как волонтеров, которые якобы перевозили топливо для ВСУ. Для этого он использовал аффилированную компанию из Одессы, которая оформляла фиктивные рейсы гуманитарной помощи.

Псевдоволонтеры выезжали в ЕС на грузовиках компании, но обратно возвращались только штатные водители с коммерческими товарами. Таким образом, в течение мая-июня 2022 года через схему границу незаконно пересекли более 30 уклонистов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За 20 тыс. евро перевозил "уклонистов" в багажнике: правоохранителю из Буковины грозит до 9 лет тюрьмы, - ГБР. ФОТО

Заместителя председателя КГГА разоблачили на схеме вывоза уклонистов
Заместителя председателя КГГА разоблачили на схеме вывоза уклонистов

Заместителю председателя КГГА объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 332 - незаконная переправка лиц через госграницу с использованием служебного положения;

  • чч. 1, 3 ст. 362 - несанкционированные действия с информацией в автоматизированных системах.

Чиновнику грозит до 7 лет заключения. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают других участников схемы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Содействие в выезде уклонистов за границу: ВАКС арестовал судью Белгород-Днестровского суда Савицкого

Автор: 

КГГА (2982) СБУ (19893) Прокопив Владимир (48) уклонисты (829)


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Топ комментарии
+14
Невже вивозив мєнтів, прокурорів-інвалідів, суддів та різного роду сволоту яка давала присягу народові України? Арєстовича теж він вивіз?
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17.04.2025 11:47
+11
А Буданову нічого не повідомлено? Хто посприяв втечі Трубіцина з країни?
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17.04.2025 11:46
+6
Таки підкопали під Кличка...
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17.04.2025 11:41
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Таки підкопали під Кличка...
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17.04.2025 11:41 Ответить
Ні, це під Порошенка.
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17.04.2025 11:48 Ответить
Це вже тренд, зустрічати обшукантів у спідньому.
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17.04.2025 12:06 Ответить
о сьомій ранку після душу можна і голим...
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17.04.2025 12:34 Ответить
їх самих може засипати від таких "підкопів "
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17.04.2025 12:22 Ответить
А Буданову нічого не повідомлено? Хто посприяв втечі Трубіцина з країни?
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17.04.2025 11:46 Ответить
Невже вивозив мєнтів, прокурорів-інвалідів, суддів та різного роду сволоту яка давала присягу народові України? Арєстовича теж він вивіз?
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17.04.2025 11:47 Ответить
Два водії не захотіли повертатися. Але йому чомусь інкримінують аж 30.
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17.04.2025 11:50 Ответить
Судячи по прізвищу Прокопів- це "львівшькі хлопчі". Мерзотини продажної вистачає по всій Україні.
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17.04.2025 11:50 Ответить
За баканова з резніковим, генпрокурорів, що повтікали за кордон на «посади» через бездіяльність, та їх оточенням, геть ЗАБУЛИ в СБУ??
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17.04.2025 11:55 Ответить
А чому не Прікіпіву?
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17.04.2025 12:06 Ответить
страшний "злочин" в країні-мрій диктаротра без виборів.
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17.04.2025 12:10 Ответить
Звідки ви згаєте, які у клоуна були мрії?
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17.04.2025 12:32 Ответить
виталька-киргиз ничего не знал, он парковочными столбиками и эвакуаторами очень занят
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17.04.2025 12:21 Ответить
Глянеш на такого підара, на четвертому році війни, і розумієш - війна для бідних.
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17.04.2025 12:26 Ответить
Війна для тих, хто голосує за клоунів.
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17.04.2025 12:34 Ответить
Без присяги на вірність можна птахів теж маркувати, хто ще мігрує на великі відстані - медвідь, кабан, лось...
Людям не треба їсти, дайте їм позначки роздавати.
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17.04.2025 13:43 Ответить
Який голова Київської міської державної адміністрації, такий й у нього зступник!
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18.04.2025 08:06 Ответить
 
 