За $10 000 переправляли мужчин за границу: на Буковине задержаны два организатора, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники совместно с Нацполицией пресекли деятельность двух жителей Черновицкой и Хмельницкой областей, которые за денежное вознаграждение организовывали незаконную переправку мужчин через границу в Румынию.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленники искали клиентов через мессенджеры и дистанционно инструктировали их относительно маршрута в пограничной зоне. В результате наблюдения за их действиями, правоохранители остановили авто вблизи границы, в котором находились четверо мужчин, которые планировали пересечь границу пешком в обход пунктов пропуска.

Выяснилось, что жители Хмельницкой и Тернопольской областей заплатили по 10 тысяч долларов США за "услугу". В отношении них составлены материалы об административном правонарушении.

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В рамках уголовного производства по ст. 332 УК Украины, следователи провели обыски у фигурантов дела. Были изъяты мобильные телефоны, SIM-карты и автомобиль. Обоим организаторам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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