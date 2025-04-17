За $10 000 переправляли мужчин за границу: на Буковине задержаны два организатора, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Пограничники совместно с Нацполицией пресекли деятельность двух жителей Черновицкой и Хмельницкой областей, которые за денежное вознаграждение организовывали незаконную переправку мужчин через границу в Румынию.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Злоумышленники искали клиентов через мессенджеры и дистанционно инструктировали их относительно маршрута в пограничной зоне. В результате наблюдения за их действиями, правоохранители остановили авто вблизи границы, в котором находились четверо мужчин, которые планировали пересечь границу пешком в обход пунктов пропуска.
Выяснилось, что жители Хмельницкой и Тернопольской областей заплатили по 10 тысяч долларов США за "услугу". В отношении них составлены материалы об административном правонарушении.
В рамках уголовного производства по ст. 332 УК Украины, следователи провели обыски у фигурантов дела. Были изъяты мобильные телефоны, SIM-карты и автомобиль. Обоим организаторам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей.
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Серед звинувачень є наступні:
📍Розмінував Чонгар.
📍Злочинно зазирав в очі путіну, намагаючись зійтися посередині.
📍Призначив друга дитинства головою СБУ, що призвело до створення шпигунського кубла в цьому відомстві.
📍Зупинив ракетну програму.
📍Зірвав спецоперацію із затримання вагнерівців.
📍Проігнорував попередження союзників про вторгнення росії і закликав до шашликів у травні.
📍Переслідував бойових генералів і розвідника Романа Червінського.
У документі містився ще пункт про те, що Порошенко змусив путіна напасти, щоб зіпсувати імідж Володимиру Зеленському. Свідчать наші джерела.
Але в ОПУ попросили не бути надто жорстокими і слідчі від цього відмовилися.