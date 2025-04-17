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За $10 000 переправляли мужчин за границу: на Буковине задержаны два организатора, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники совместно с Нацполицией пресекли деятельность двух жителей Черновицкой и Хмельницкой областей, которые за денежное вознаграждение организовывали незаконную переправку мужчин через границу в Румынию.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

На Буковине задержали организаторов незаконной переправки мужчин в Румынию

Злоумышленники искали клиентов через мессенджеры и дистанционно инструктировали их относительно маршрута в пограничной зоне. В результате наблюдения за их действиями, правоохранители остановили авто вблизи границы, в котором находились четверо мужчин, которые планировали пересечь границу пешком в обход пунктов пропуска.

Выяснилось, что жители Хмельницкой и Тернопольской областей заплатили по 10 тысяч долларов США за "услугу". В отношении них составлены материалы об административном правонарушении.

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На Буковине задержали организаторов незаконной переправки мужчин в Румынию
На Буковине задержали организаторов незаконной переправки мужчин в Румынию

В рамках уголовного производства по ст. 332 УК Украины, следователи провели обыски у фигурантов дела. Были изъяты мобильные телефоны, SIM-карты и автомобиль. Обоим организаторам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала года ГПСУ вместе с правоохранителями разоблачили 110 преступных групп, которые помогали незаконно выехать из Украины, - Демченко

Автор: 

Буковина (894) Госпогранслужба (6425) уклонисты (829) Львовская область (2903) Стрыйский район (11)


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Державне бюро розслідувань вручило колишньому президенту Петру Порошенку обвинувальний акт. 📝

Серед звинувачень є наступні:

📍Розмінував Чонгар.

📍Злочинно зазирав в очі путіну, намагаючись зійтися посередині.

📍Призначив друга дитинства головою СБУ, що призвело до створення шпигунського кубла в цьому відомстві.

📍Зупинив ракетну програму.

📍Зірвав спецоперацію із затримання вагнерівців.

📍Проігнорував попередження союзників про вторгнення росії і закликав до шашликів у травні.

📍Переслідував бойових генералів і розвідника Романа Червінського.

У документі містився ще пункт про те, що Порошенко змусив путіна напасти, щоб зіпсувати імідж Володимиру Зеленському. Свідчать наші джерела.

Але в ОПУ попросили не бути надто жорстокими і слідчі від цього відмовилися.
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17.04.2025 13:37 Ответить
Це незакінчиться ніколи бо дуже великий бариш але якщо за буде безумовне від 15 років мінімум з конфіскацією всього майна, без можливості застави - буде прогрес.
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17.04.2025 14:00 Ответить
 
 