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Фиктивные медзаключения об инвалидности и тяжелых расстройствах психики: Ликвидированы новые "схемы для уклонистов" в Одесской области, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ликвидированы три новые схемы уклонения от мобилизации в Одесской области. По результатам комплексных мероприятий задержаны организаторы афер, в частности три руководителя областного медцентра психического здоровья.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о гендиректоре медучреждения и двух его заместителях, которые продавали уклонистам фиктивные медицинские заключения о наличии тяжелых расстройств психики. Установлено, что стоимость подделки составляла 20 тыс. долларов с клиента. В случае приобретения таких "документов" военнообязанные использовали их для оформления инвалидности с последующим выездом за границу.

Задокументировано более 20 эпизодов совершения преступления должностными лицами.

Также в одном из райцентров области задержан бухгалтер городской больницы, которая торговала фиктивными справками о наличии 2-й группы инвалидности у жен потенциальных призывников. Такой документ позволял уклонистам сняться с воинского учета якобы для ухода за женой и выехать за пределы Украины.

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Разоблачены схемы для уклонистов

Еще одним фигурантом оказался 23-летний одессит, который за деньги предлагал военнообязанным оформить фиктивную инвалидность для их родителей. Таким образом потенциальные призывники надеялись сбежать за границу как "сопровождающие лица" для тяжелобольных родственников.

Также смотрите: Вносил призывников в систему "Шлях" за $3000: на Львовщине разоблачен канал незаконной переправки лиц через границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В СБУ отмечают, что по разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

Разоблачены схемы для уклонистов

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Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Разоблачены схемы для уклонистов

Автор: 

Одесская область (3565) СБУ (19893) уклонисты (829)


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Отпустят…
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17.04.2025 13:27 Ответить
Ну норм. Зате коли батько прийшов з болями в спині, сказали що хрін тобі а не лікарня, одна **** кричала на півлікарні що він симулює і хоче групу (в нього вже є 3-тя, хотів другу раніше). Проїбали онко, вже кілька днів лишилось йому жити. І навіть не хочуть рецепт виписати на морфін, бо діагнозу офіційного нема, і на обліку у онколога не стоїть. І операцію робив 8 місяців тому, і потім ішемічний інсульт був, і казав сраній дохторці що пʼє сильні обезболюючі і біль не зникає. Пох.
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17.04.2025 13:39 Ответить
Генпрокуратура не звільнила жодного прокурора з липовою інвалідністю
24 березня 2025 р.
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17.04.2025 13:40 Ответить
Всі, хто голосував за клоунів, повинні служити в Армії.
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17.04.2025 14:38 Ответить
 
 