Фиктивные медзаключения об инвалидности и тяжелых расстройствах психики: Ликвидированы новые "схемы для уклонистов" в Одесской области, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ликвидированы три новые схемы уклонения от мобилизации в Одесской области. По результатам комплексных мероприятий задержаны организаторы афер, в частности три руководителя областного медцентра психического здоровья.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о гендиректоре медучреждения и двух его заместителях, которые продавали уклонистам фиктивные медицинские заключения о наличии тяжелых расстройств психики. Установлено, что стоимость подделки составляла 20 тыс. долларов с клиента. В случае приобретения таких "документов" военнообязанные использовали их для оформления инвалидности с последующим выездом за границу.

Задокументировано более 20 эпизодов совершения преступления должностными лицами.

Также в одном из райцентров области задержан бухгалтер городской больницы, которая торговала фиктивными справками о наличии 2-й группы инвалидности у жен потенциальных призывников. Такой документ позволял уклонистам сняться с воинского учета якобы для ухода за женой и выехать за пределы Украины.

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Еще одним фигурантом оказался 23-летний одессит, который за деньги предлагал военнообязанным оформить фиктивную инвалидность для их родителей. Таким образом потенциальные призывники надеялись сбежать за границу как "сопровождающие лица" для тяжелобольных родственников.

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В СБУ отмечают, что по разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная организованной группой);

ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

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Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.