За $1,5 тыс. пытался подкупить пограничника: На Волыни задержан мужчина при попытке незаконного выезда за границу, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пункте пропуска "Устилуг" задержан гражданин Украины, который предложил военнослужащему Государственной пограничной службы 1500 долларов за содействие в незаконном пересечении государственной границы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 51-летний житель Черкасской области, который якобы оформил документы для сопровождения жены со II группой инвалидности, обратился к пограничнику с предложением внести в базу данных фиктивную информацию о совместном выезде супругов за границу. Как выяснилось, на самом деле женщина в настоящее время находится в Великобритании и не планирует возвращаться на Родину.

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"Однако, согласно политике нулевой толерантности к коррупции, которая является неотъемлемой частью работы ГПСУ, пограничник немедленно сообщил о попытке подкупа. Факт правонарушения был задокументирован. Правоохранители задержали мужчину в пункте пропуска во время передачи указанной суммы", - рассказали в ГПСУ.

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Задержанному черкасцу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины - предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу и избрана мера пресечения в виде 60 суток домашнего ареста в ночное время.



