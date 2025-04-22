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Новости Фото Незаконное пересечение границы
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За $1,5 тыс. пытался подкупить пограничника: На Волыни задержан мужчина при попытке незаконного выезда за границу, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пункте пропуска "Устилуг" задержан гражданин Украины, который предложил военнослужащему Государственной пограничной службы 1500 долларов за содействие в незаконном пересечении государственной границы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 51-летний житель Черкасской области, который якобы оформил документы для сопровождения жены со II группой инвалидности, обратился к пограничнику с предложением внести в базу данных фиктивную информацию о совместном выезде супругов за границу. Как выяснилось, на самом деле женщина в настоящее время находится в Великобритании и не планирует возвращаться на Родину.

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Пытался подкупить пограничника и выехать за границу

"Однако, согласно политике нулевой толерантности к коррупции, которая является неотъемлемой частью работы ГПСУ, пограничник немедленно сообщил о попытке подкупа. Факт правонарушения был задокументирован. Правоохранители задержали мужчину в пункте пропуска во время передачи указанной суммы", - рассказали в ГПСУ.

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Задержанному черкасцу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины - предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу и избрана мера пресечения в виде 60 суток домашнего ареста в ночное время.

Пытался подкупить пограничника и выехать за границу
Пытался подкупить пограничника и выехать за границу

Автор: 

взятка (6160) Госпогранслужба (6432) уклонисты (836)


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Топ комментарии
+8
Півтори тисячі? От просто образив...
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22.04.2025 13:57
+7
такою сумою він тільки роздратував прикордонника
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22.04.2025 14:01
+5
Як мужньо охороняють безпечний кордон,герої нє?
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22.04.2025 14:03
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Півтори тисячі? От просто образив...
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22.04.2025 13:57 Ответить
Так!. Ніщо так не принижує,- як мізерність хабаря
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22.04.2025 14:07 Ответить
У них зараз 15-20, а він прийняв їх за якихось бомжів. 1.5 було в перший тиждень іто недовго поки не приїхали контролючі органи і не сказали що ті погано вчили табличку ділення, плюс наверху також зрозуміли, що це хороший потік.
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22.04.2025 14:27 Ответить
такою сумою він тільки роздратував прикордонника
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22.04.2025 14:01 Ответить
Як мужньо охороняють безпечний кордон,герої нє?
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22.04.2025 14:03 Ответить
А мав взяти гроші? Чи пропонуєте з кордону відвести всі прикордонні підрозділи?
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22.04.2025 14:09 Ответить
Може і взяв, може сума була значно більша. Бо 1500 USD просто ображають гідність прикордонника. А потім вирішив ще й медаль отримати. Частину у кишеню, частину як хабар.
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22.04.2025 14:19 Ответить
*****,що вони там не потрібні,там немає що робити військовим.Скорше за все там служать синочки генералів і різних депутатів,щоб не дай Боже не подряпались.А прості люди дивляться,як для одних війна,а для других санаторій,та й сильно не поспішають захищати країну
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22.04.2025 14:20 Ответить
А хто має бути на пункті перетину чи його зовсім не має бути?
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22.04.2025 16:42 Ответить
так давно треба вивести за межі переходів, нехай вздовж кордону бігают, бо це бариги яких створив Литвин щоб гроші приносили. і не пишіт за бойові загори прикордонників там як і в бригадах поліцаїв подавляюча більшість мобілізовані. люди які до війни з зеленими справи не мали
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22.04.2025 14:41 Ответить
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22.04.2025 14:03 Ответить
1 випадок із тисячі. А насправді за більше як 3 роки великої війни на знищення держприкордонслужба у супроводі поліції та СБУ супроводила через легальні та нелегальні пункти перетину через кордон сотні тисяч чоловіків з рідкісними військово-обліковими спеціальностями (снайпера, артилеристи, десантура ...).
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22.04.2025 14:57 Ответить
 
 