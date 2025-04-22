Фотоловушка разоблачила двух нарушителей на пути в Румынию: они задержаны на Буковине, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Двое мужчин, пытавшиеся незаконно пересечь границу с Румынией через горную местность на Буковине, попали в объектив фотоловушки, установленной пограничниками.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, на перехват отправилась группа реагирования, в состав которой входил оператор беспилотника. БПЛА позволил быстро выявить точное местонахождение мужчин, которые как раз остановились на отдых перед завершающим этапом маршрута.

Задержанными оказались жители Днепропетровской и Запорожской областей 1981 и 1994 годов рождения. Они планировали добраться до Румынии, ориентируясь только на онлайн-карту.

На нарушителей составлены административные материалы за попытку незаконного пересечения государственной границы.

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