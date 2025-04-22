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Новости Фото Уклонение от мобилизации
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Фотоловушка разоблачила двух нарушителей на пути в Румынию: они задержаны на Буковине, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Двое мужчин, пытавшиеся незаконно пересечь границу с Румынией через горную местность на Буковине, попали в объектив фотоловушки, установленной пограничниками.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, на перехват отправилась группа реагирования, в состав которой входил оператор беспилотника. БПЛА позволил быстро выявить точное местонахождение мужчин, которые как раз остановились на отдых перед завершающим этапом маршрута.

Задержанными оказались жители Днепропетровской и Запорожской областей 1981 и 1994 годов рождения. Они планировали добраться до Румынии, ориентируясь только на онлайн-карту.

На нарушителей составлены административные материалы за попытку незаконного пересечения государственной границы.

На Буковине фотоловушка зафиксировала нарушителей на границе

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Автор: 

Буковина (895) Госпогранслужба (6432) уклонисты (836) Львовская область (2905) Стрыйский район (12)


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Топ комментарии
+11
На фронті про фотопастки ось не чути
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22.04.2025 13:53
+11
Тому що це для громадян пастки,а не для ворогів.
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22.04.2025 14:07
+4
И куда это клоунофилы разбегаются? Нагадил клоунами в 2019 - прибери за собой.
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22.04.2025 14:12
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На фронті про фотопастки ось не чути
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22.04.2025 13:53 Ответить
Тому що це для громадян пастки,а не для ворогів.
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22.04.2025 14:07 Ответить
И куда это клоунофилы разбегаются? Нагадил клоунами в 2019 - прибери за собой.
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22.04.2025 14:12 Ответить
За те східний кордон відкритий. Приходьте до ТЦК на звірку даних.
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22.04.2025 14:41 Ответить
Шо еще сделать для тцк? Может люстрировать?
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22.04.2025 15:47 Ответить
Для ТЦК робити нічого не треба. Зробіть це для себе.
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22.04.2025 16:38 Ответить
Шо зробить для себе я знаю и так без советов
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22.04.2025 17:08 Ответить
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22.04.2025 16:04 Ответить

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22.04.2025 16:51 Ответить
Врятованим в Тисі таку нагадайку видавати.
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22.04.2025 17:11 Ответить
 
 